Начальник Генштабу отримав почесну відзнаку від президента

Глава держави нагородив військових за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку

До Дня захисників і захисниць України президент Володимир Зеленський нагородив сімох військових відзнакою «Хрест бойових заслуг». Серед нагороджених – начальник Генерального штабу Збройних сил України Анатолій Баргилевич. Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави.

Зеленський нагородив відзнакою президента України «Хрест бойових заслуг»:

генерал-лейтенанта Баргилевича Анатолія Владиславовича;

підполковника Беспалова Євгена Михайловича;

старшого лейтенанта Лебідєва Дмитра Михайловича;

майора Рака Ігоря Сергійовича;

молодшого лейтенанта Стояновського Ігоря Антоновича;

старшого солдата Харченка Тимофія Віталійовича;

майора Чуприну Владислава Анатолійовича.

Нагадаємо, 1 жовтня українці вже другий рік поспіль відзначають День захисників і захисниць. Для українців цей день – можливість вшанувати воїнів, які захищають незалежність та суверенітет України. У День захисників і захисниць заведено згадувати не лише героїв сьогодення, які щодня боронять кордони нашої держави від країни-агресора, але й ветеранів Другої світової війни, наших предків козаків, які виборювали право за незалежність.

До Дня захисників і захисниць України Зеленський присвоїв звання «Герой України» ще 19 військовослужбовцям. Десятьом із них – посмертно.

Як повідомлялося, сьогодні о 9:00 ранку в Києві зупинився рух авто та пішоходів, люди стали, щоб вшанувати памʼять загиблих Героїв.

До слова, «Укрпошта» офіційно ввела в обіг благодійну поштову марку «Під покровом Богородиці», яка присвячена Дню захисників і захисниць України.