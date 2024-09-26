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Карта бойових дій в Україні станом на 26 вересня 2024 року

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 26 вересня 2024 року
ЗСУ відбивають активні атаки на Покровськ та по всій лінії фронту
фото з відкритих джерел

Росіяни активно атакують Покровськ, ситуація складна, але контрольована

Вчора противник завдав два ракетних удари із застосуванням чотирьох ракет, 59 авіаційних ударів із застосуванням 86 КАБів, більше 600 ударів дронами-камікадзе та здійснив близько 3,5 тисяч обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння

Карта Інституту вивчення війни
Карта Інституту вивчення війни
Фото: ISW

Новини війни в Україні

Із початку доби відбулося 159 бойових зіткнень. Складною залишається ситуація на Покровському та Курахівському напрямку. Сили оборони продовжують мужньо стримувати натиск російських окупантів. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Важкі бої тривають на Покровському та Курахівському напрямку.

На Харківському напрямку

Відбулося три бойових зіткнення з російськими загарбниками. Усі атаки в районах Вовчанська та Тихого відбито українськими воїнами.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 вересня 2024 року фото 1

На Куп’янському напрямку

Противник дев’ять разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Синьківки, Лозової та Кругляківки. Дві атаки тривають.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 вересня 2024 року фото 2

На Лиманському напрямку

21 раз ворог атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутися в напрямку населених пунктів Греківка, Новосадове, Білогорівка, Зарічне та Ямпіль. Одинадцять атак противника нашим підрозділам вдалося відбити, ще десять бойових зіткнень тривають, ситуація напружена.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 вересня 2024 року фото 3

На Краматорському напрямку 

Мали місце сім бойових зіткнень. Активність окупантів проявлялася в районах Григорівки, Часового Яру та Кліщіївки, всі спроби ворога покращити своє становище були зупинені українськими воїнами, триває бойове зіткнення поблизу Григорівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 вересня 2024 року фото 4

На Торецькому напрямку

Ворог дев’ять разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. Від початку доби окупанти в районах населених пунктів Торецьк, Щербинівка та Неліпівка дев’ять разів отримали жорстку відсіч від наших захисників. Дві атаки тривають.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 вересня 2024 року фото 5

На Покровському напрямку

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 53 штурмових та наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Новоторецька, Лисівки, Новогродівки, Гродівки, Селідового та Костянтинівки. Загалом, 47 атак на напрямку українські захисники вже відбили, ще шість бойових зіткнень тривають. Ситуація складна, проте контрольована Силами оборони. Наші воїни докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території.
За наявною на цей час інформацією, за сьогоднішній день втрати агресора на даному напрямку склали 345 осіб вбитими та пораненими. Знищено два танки, три артилерійські системи, 14 автомобілів, шість бойових броньованих машин, чотири мотоцикли та три багі. Окрім того, сім ББМ, дві ворожі гармати та десять автомобілів були пошкоджені.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 вересня 2024 року фото 6

На Курахівському напрямку

На цей час доби нараховується 23 бойових зіткнення. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Цукурине, Гірник та Георгіївка. Підрозділи Сил оборони відбили 16 атак противника, сім атак тривають досі.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 вересня 2024 року фото 7

На Времівському напрямку

Відбулося вісім боєзіткнень. Сім ворожих штурмів зупинено в районах Вугледару та Водяного. Ще один бій триває. Ситуація контрольована Силами оборони України.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 вересня 2024 року фото 8

На Оріхівському напрямку

Чотири безуспішні атаки ворога відбито нашими оборонцями протягом дня, триває боєзіткнення поблизу Роботиного.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 вересня 2024 року фото 9

На Придніпровському напрямку

Наші воїни двічі відбивали атаки російських загарбників на позиції українського війська.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 вересня 2024 року фото 10

Нагадаємо, триває 946-й день повномасштабної війни в Україні.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Авіація ворога продовжує завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по території росії. На даний час відомо про 15 авіаційних ударів із застосуванням 26 КАБ.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.
Сьогодні слід відзначити воїнів 68-мої окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, які в надзвичайно складних умовах стримують атаки переважаючих сил противника, завдають йому непоправних втрат.

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Теги: окупанти авіація Генштаб Торецьк озброєння танки втрати ворог

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