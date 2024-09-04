ЗСУ атакували понтонну переправу окупантів

Протягом минулої доби відбулось 207 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби на фронті відбулось 207 бойових зіткнень. ЗСУ вдарили по понтонній переправі окупантів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Як зазначається, за минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника та одній понтонній переправі російських окупантів.

Протягом минулої доби відбулось 207 бойових зіткнень. Понад половина з них – на Покровському і Курахівському напрямках.

Нагадаємо, як повідомив президент України Володимир Зеленський, Росія перекинула близько 60 тис. військовослужбовців до Курської області після операції Збройних сил України в цьому регіоні. За словами Зеленського, однією з основних цілей цієї операції було змусити Москву відвести частину своїх сил з лінії фронту в Україні, яка простягається на 600 миль, особливо зі східних районів країни.

До відома, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) опублікували новий звіт, у якому зазначили, що українські Збройні Сили продовжують активні дії на території Курської області. Згідно з інформацією ISW, українські сили ведуть штурмові операції та завдають ударів по об’єктах на російській території.

Згідно з геолокаційними даними, опублікованими 2 вересня, російські війська відновили контроль над втраченими позиціями поблизу Ольговки, що на схід від Коренево. ISW зазначає, що українські підрозділи, ймовірно, відступили з цієї зони під тиском російських контратак.

Російські військкори також стверджують, що українські сили незначно просунулися поблизу Погребків та Малої Локні, але російські війська раніше залишили ці позиції, аби уникнути оточення.