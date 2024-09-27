Карта бойових дій в Україні станом на 27 вересня 2024 року

Найважча ситуація біля Курахового та Покровська

Російські загарбники вчора завдали по території України чотири ракетних удари із застосуванням шести ракет, а також 57 авіаударів, скинувши 66 КАБів. Крім цього, залучили для ураження 729 дронів-камікадзе та здійснили понад 3800 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Карта боїв Фото: ISW

Новини війни в Україні

Загалом за минулу добу відбулося 181 бойове зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку, також ворог активний на Курахівському напрямку. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Важкі бої тривають на Покровському та Курахівському напрямку.

На Харківському напрямку

Відбулося три боєзіткнення. Сили оборони відбивали наступ росіян неподалік Стариці, Тихого та Вовчанська. Бої завершено.

Фото: deepstatemap

На Куп’янському напрямку

Ворог проводив наступальні дії біля Синьківки, Глушківки, Лозової, Стельмахівки та Колісниківки. Дев’ятнадцять боїв завершено, один – ще триває.

Фото: deepstatemap

На Лиманському напрямку

Російські загарбники штурмували позиції наших військ поблизу Греківки, Невського, Новосадового та Торського. На цей час усі 15 бойових зіткнень завершено.

Фото: deepstatemap

На Сіверському напрямку

Українські захисники відбивали чотири ворожі наступальні дії у районах Білогорівки, Верхньокам’янського та Спірного.

Фото: deepstatemap

На Краматорському напрямку

Точилося 10 боїв біля Міньківки, Григорівки та Білої Гори, де наразі продовжуються дві атаки противника.

Фото: deepstatemap

На Торецькому напрямку

Відбулося 17 бойових зіткнень. Росіяни штурмували позиції наших підрозділів біля Торецька, Щербинівки та Леонідівки. Чотирнадцять зіткнень завершено, три – досі тривають.

Фото: deepstatemap

На Покровському напрямку

Від початку цієї доби, точилося 39 боїв у районах населених пунктів Зелене Поле, Миколаївка, Лисівка, Крутий Яр, Новогродівка, Селидове, Маринівка та Красний Яр.

Сили оборони відбили 34 наступальних дій, п’ять – ще продовжуються.

Сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 278 окупантів, з них 116 – безповоротно. Також знищено дві ворожі гармати, чотири БпЛА, два окопних РЕБи, три автомобілі та дві одиниці мототехніки. До того ж пошкоджено бронетранспортер, чотири артилерійські системи, два авто та два мотоцикли.

Фото: deepstatemap

На Курахівському напрямку

Ворог 34 рази штурмував поблизу Цукуриного, Желанного Другого, Георгіївки, Миколаївки, Парасковіївки, Костянтинівки та Катеринівки. Українські захисники зупинили 27 атак, сім – ще тривають.

Фото: deepstatemap

На Времівському напрямку

Противник здійснив п’ять спроб витіснити наші підрозділи із займаних рубежів оборони біля Водяного, Катеринівки та Богоявленки. Чотири бої завершено, один – досі продовжується.

Фото: deepstatemap

На Оріхівському напрямку

Відбулося три боєзіткнення. Російські загарбники атакували неподалік Роботиного.

Фото: deepstatemap

На Придніпровському напрямку

Окупанти зазнали поразки, двічі штурмуючи позиції наших військ.

Фото: deepstatemap

Нагадаємо, триває 947-й день повномасштабної війни в Україні.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Авіація ворога не припиняє завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по території росії. На цю мить відомо про 12 авіаційних ударів із застосуванням 14 КАБів.

На інших напрямках – без особливих змін.

Сьогодні варто відзначити воїнів 3 окремої штурмової бригади, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.