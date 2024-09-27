Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 27 вересня 2024 року

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 27 вересня 2024 року
Ситуація на фронті 27 вересня
фото з відкритих джерел

Найважча ситуація біля Курахового та Покровська

Російські загарбники вчора завдали по території України чотири ракетних удари із застосуванням шести ракет, а також 57 авіаударів, скинувши 66 КАБів. Крім цього, залучили для ураження 729 дронів-камікадзе та здійснили понад 3800 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Карта боїв
Карта боїв
Фото: ISW

Новини війни в Україні

Загалом за минулу добу відбулося 181 бойове зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку, також ворог активний на Курахівському напрямку. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Важкі бої тривають на Покровському та Курахівському напрямку.

На Харківському напрямку

Відбулося три боєзіткнення. Сили оборони відбивали наступ росіян неподалік Стариці, Тихого та Вовчанська. Бої завершено.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 вересня 2024 року фото 1
Фото: deepstatemap

На Куп’янському напрямку

Ворог проводив наступальні дії біля Синьківки, Глушківки, Лозової, Стельмахівки та Колісниківки. Дев’ятнадцять боїв завершено, один – ще триває.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 вересня 2024 року фото 2
Фото: deepstatemap

На Лиманському напрямку

Російські загарбники штурмували позиції наших військ поблизу Греківки, Невського, Новосадового та Торського. На цей час усі 15 бойових зіткнень завершено.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 вересня 2024 року фото 3
Фото: deepstatemap

На Сіверському напрямку

Українські захисники відбивали чотири ворожі наступальні дії у районах Білогорівки, Верхньокам’янського та Спірного.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 вересня 2024 року фото 4
Фото: deepstatemap

На Краматорському напрямку 

Точилося 10 боїв біля Міньківки, Григорівки та Білої Гори, де наразі продовжуються дві атаки противника.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 вересня 2024 року фото 5
Фото: deepstatemap

На Торецькому напрямку

Відбулося 17 бойових зіткнень. Росіяни штурмували позиції наших підрозділів біля Торецька, Щербинівки та Леонідівки. Чотирнадцять зіткнень завершено, три – досі тривають.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 вересня 2024 року фото 6
Фото: deepstatemap

На Покровському напрямку

Від початку цієї доби, точилося 39 боїв у районах населених пунктів Зелене Поле, Миколаївка, Лисівка, Крутий Яр, Новогродівка, Селидове, Маринівка та Красний Яр.

Сили оборони відбили 34 наступальних дій, п’ять – ще продовжуються.
Сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 278 окупантів, з них 116 – безповоротно. Також знищено дві ворожі гармати, чотири БпЛА, два окопних РЕБи, три автомобілі та дві одиниці мототехніки. До того ж пошкоджено бронетранспортер, чотири артилерійські системи, два авто та два мотоцикли.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 вересня 2024 року фото 7
Фото: deepstatemap

На Курахівському напрямку

Ворог 34 рази штурмував поблизу Цукуриного, Желанного Другого, Георгіївки, Миколаївки, Парасковіївки, Костянтинівки та Катеринівки. Українські захисники зупинили 27 атак, сім – ще тривають.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 вересня 2024 року фото 8
Фото: deepstatemap

На Времівському напрямку

Противник здійснив п’ять спроб витіснити наші підрозділи із займаних рубежів оборони біля Водяного, Катеринівки та Богоявленки. Чотири бої завершено, один – досі продовжується.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 вересня 2024 року фото 9
Фото: deepstatemap

На Оріхівському напрямку

Відбулося три боєзіткнення. Російські загарбники атакували неподалік Роботиного.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 вересня 2024 року фото 10
Фото: deepstatemap

На Придніпровському напрямку

Окупанти зазнали поразки, двічі штурмуючи позиції наших військ.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 вересня 2024 року фото 11
Фото: deepstatemap

Нагадаємо, триває 947-й день повномасштабної війни в Україні.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Авіація ворога не припиняє завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по території росії. На цю мить відомо про 12 авіаційних ударів із застосуванням 14 КАБів.
На інших напрямках – без особливих змін.
Сьогодні варто відзначити воїнів 3 окремої штурмової бригади, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

Читайте також:

Теги: Генштаб ворог наступ росіяни війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський: Саме це потрібно – примусити Росію до миру як єдиного агресора в цій війні, єдиного порушника Статуту ООН
Виступ Зеленського на Раді Безпеки ООН: повний текст (фото, відео)
24 вересня, 23:49
Видання пише, що кількість загиблих українських військовослужбовців становить 80 тис.
Україна втратила 80 тисяч військових? Президент прокоментував дані американських журналістів
21 вересня, 11:29
На Придніпровському напрямку Силами оборони України зупинено вісім спроб атакувати наші позиції
Карта бойових дій в Україні станом на 16 вересня 2024 року
16 вересня, 00:00
Адміністрація Байдена використала президентські повноваження, щоб швидко доставити зброю в Україну
Байден просить продовжити надання Україні допомоги на $5,8 млрд
14 вересня, 10:44
Росіяни знаходять нові шляхи вивозу українських дітей з окупованих територій – Нацспротив
Росіяни знаходять нові шляхи вивозу українських дітей з окупованих територій – Нацспротив
13 вересня, 03:59
Голова Пентагону подякував союзникам і партнерам, які надали українським військам озброєння для захисту країни
Продовжуємо рухатися далі: Остін підбив підсумки «Рамштайну»
6 вересня, 20:39
Борги росіян по кредитках досягли рекорду: загальна заборгованість наблизилася до 5 трлн рублів
Кредитна та нафтова криза зростають. Санкційні втрати Росії
3 вересня, 21:31
Пошкоджена будівля Ісламського культурного центру на Нивках
Російська ракета понівечила Ісламський культурний центр та мечеть (фото)
2 вересня, 10:15
Курщина: Сирський доповів про просування ЗСУ
Курщина: Сирський доповів про просування ЗСУ
30 серпня, 15:39

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 27 вересня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 27 вересня 2024 року
Оборонна допомога від США на $7,9 млрд, обстріл Харкова КАБами. Головне за 26 вересня
Оборонна допомога від США на $7,9 млрд, обстріл Харкова КАБами. Головне за 26 вересня
Міндовкілля повідомило про стан води в Сеймі та Десні
Міндовкілля повідомило про стан води в Сеймі та Десні
Сексуальне насильство на війні: за допомогою звернулося більше чоловіків, ніж жінок
Сексуальне насильство на війні: за допомогою звернулося більше чоловіків, ніж жінок
Відключення світла: як діятимуть графіки 27 вересня
Відключення світла: як діятимуть графіки 27 вересня
Росія вдарила КАБами по Харкову: є поранені
Росія вдарила КАБами по Харкову: є поранені

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
64K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 вересня: ситуація на фронті
55K
Під час допиту Павло Дуров назвав розмір своєї зарплати та здивував слідчих – Le Monde
45K
У Грузії з’явилися цинічні банери з розбомбленими українськими містами (фото)
26K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 вересня 2024
21K
Візит Зеленського до США. Вибух, якого ніхто не чекав
20K
Саудівський ніж у спину Путіна

Новини

27 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Нардеп Кучеренко заявляє про тиск глави «Укрнафти» Корецького і вимагає публічних відповідей
Вчора, 13:27
У ряді українських міст та столиці майже п'ять годин тривала повітряна тривога
Вчора, 07:23
Зустріч Зеленського з Байденом, масова атака «шахедів» та ядерні погрози РФ: головне за ніч
Вчора, 07:00
Деякі регіони накриють дощі: прогноз погоди на 26 вересня
Вчора, 06:00
Партизани в Криму показали фото фортифікацій, які будують окупанти біля Євпаторії
Вчора, 03:01

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua