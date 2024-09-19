Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

19 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Юлія Хоменко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
19 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
На дубі багато жолудів – наступного року буде великий урожай зерна
фото: depositphotos.com

Сьогодні не можна позичати сіль 

Сьогодні, 19 вересня, відзначають День народження смайла, День підвищення обізнаності про розшарування аорти, Міжнародний піратський день. Віряни вшановують пам'ять святих мучеників Трохима, Савватія та Доримедонта.

День народження смайла

19 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Цього дня святкується створення першого смайлика, який був запропонований професором Університету Карнегі-Меллона Скоттом Фалманом 19 вересня 1982 року. Він запропонував використовувати послідовність символів для позначення усміхненого обличчя в текстових повідомленнях.

Смайлики стали важливою частиною електронного спілкування, допомагаючи передавати емоції та настрій у тексті. Сьогодні існує безліч різних смайликів та емодзі, які використовуються для вираження різних емоцій та ідей.

День підвищення обізнаності про розшарування аорти

19 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Всесвітній день обізнаності про розшарування аорти, серйозний стан, який може призвести до летальних наслідків. Цей день присвячений підвищенню обізнаності громадськості про симптоми, фактори ризику та важливість негайного лікування цього небезпечного стану.

Розшарування аорти виникає, коли внутрішній шар аорти, головної артерії, що переносить кров від серця, розривається. Це призводить до того, що кров потрапляє між шарами стінки аорти, що може призвести до її розриву або серйозного пошкодження.

Міжнародний піратський день

19 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

19 вересня – це не просто звичайний день, це день, коли ми відзначаємо Міжнародний день «Поговори як пірат». Це веселе та пародійне свято було створено ще 1995 року двома дотепниками з Орегону, Джоном Бауром і Марком Саммерсом, під час звичайної гри в ракетбол. Уявіть собі, вони просто почали балакати на піратському сленгу, і ось так народилася ідея цього свята.

Головна традиція цього дня – спілкування на піратському жаргоні. Сьогодні всі ми можемо відчути себе справжніми морськими вовками, використовуючи такі вислови, як «Арр!» , «Ахой!» , «Йо-го-го!» та інші піратські перли.

Яке сьогодні церковне свято

19 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

Православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Трохима, Савватія та Доримедонта. Ці мужні християни жили у III столітті та віддали своє життя за віру в Христа під час жорстоких гонінь імператора Проба.

Трохим та Савватій були схоплені в Антіохії за відмову поклонятися язичницьким богам. Їх піддали нелюдським тортурам: Савватія роздерли залізними гаками, а Трохима змусили ходити у взутті з цвяхами всередині.

Після цього їх відправили до міста Синада, де до них приєднався Доримедонт, сенатор і таємний християнин. Він відкрито визнав свою віру перед імператорським намісником і також був підданий жорстоким мукам.

Зрештою, усіх трьох мучеників стратили за їхню непохитну віру в Христа. Їхня мужність та стійкість перед лицем страждань служать прикладом для всіх християн.

Цього дня віряни звертаються до святих Трохима, Савватія та Доримедонта з молитвами про зміцнення віри, терпіння у випробуваннях та захист від ворогів. Їхній подвиг нагадує нам про важливість зберігати вірність Христу навіть у найскладніших обставинах.

Читайте також: Церковний календар на вересень 2024

Що не можна робити 19 вересня

  • Не можна позичати сіль – до нещастя.
  • Самотнім забороняється цілий день сидіти вдома.
  • Не ревнуйте кохану людину – це до розлуки.

Народні прикмети і традиції

  • На дубі багато жолудів – наступного року буде великий урожай зерна;
  • на деревах вранці іній – до теплої та спокійної осені;
  • з берези і дуба опало не все листя – буде дуже сувора зима;
  • почути грім – до безсніжної зими;
  • вітер південний – добре вродять озимі.

Пам’ятні дати 19 вересня

  • 1356 рік – під час Столітньої війни англійці на чолі з принцом Уельським Едвардом розбивають французів в битві при Пуатьє і беруть в полон французького короля Іоана II Доброго;
  • 1618 рік – початок облоги Пльзеня;
  • 1559 рік – біля берегів Флориди тонуть п'ять іспанських кораблів, близько 600 людей гине;
  • 1648 рік – у Квебеці Жак Бойдон відкриває першу в Канаді таверну;
  • 1654 рік – у Квебеці реєструють перший в Канаді шлюб;
  • 1777 рік – у першій битві при Саратозі британська армія зазнає поразки від американських військ;
  • 1783 рік – французькі брати Монгольф'є, у присутності короля Людовика XVI, запускає першу повітряну кулю з тваринами на борту (вівця, півень і качка);
  • 1841 рік – будують першу міжнародну залізницю (Страсбург-Базель);
  • 1864 рік – у США отримано патент на відкидні сидіння в автомобілях;
  • 1888 рік – у бельгійському курорті Спа відбувається перший в історії конкурс краси, його переможницею стала 18-літня креолка з Гваделупи Берта Сукаре;
  • 1891 рік – до Канади (Монреаль) прибувають перші українські поселенці;
  • 1941 рік – німецькі війська входять до Києва, залишеного червоноармійськими військами;
  • 1945 рік – до Північної Кореї з сибірського табору повертається майбутній вождь Кім Ір Сен;
  • 1982 рік – професор Університету Карнегі-Меллона Скотт Фалман пропонує використовувати смайлик (на основі двокрапки, дефіса й дужки) як вияв емоції у спілкуванні в мережі.

Іменини

День ангела сьогодні відзначають: Гаврило, Давид, Ігор, Костянтин, Макар, Микола, Олексій, Федір, Марія.

Читайте також:

Теги: церква свята релігія українці православна церква Україна свято

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Цього року День шахтаря відзначають 25 серпня
Привітання з Днем шахтаря: історія свята, дата, привітання та листівки
25 серпня, 06:00
На сайті УПЦ МП повідомляли про близько 30 тисяч паломників
Тисячі паломників Московської церкви попри заборону прибули до Почаївської лаври
25 серпня, 18:35
Син головного рабина України (на фото обведений білим олівцем) загинув, захищаючи Україну
На війні загинув прийомний син головного рабина України
3 вересня, 17:37
День воєнної розвідки України встановлений Указом Президента України 7 вересня 2022 року
7 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 вересня, 00:05
Перелітні птахи низько летять – чекайте на похолодання
8 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 вересня, 00:05
На знімальному майданчику новорічної історії «Потяг у 31 грудня»
Експрес «Київ – Львів», набитий зірками, зупинився посеред поля. Що відомо про першу кінопрем’єру 2025 року
9 вересня, 22:20
11 вересня в Україні і світі святкують Всесвітній день боротьби з тероризмом
11 вересня: який сьогодні день, традиції та заборони
11 вересня, 00:05
В Україні святкують День танкістів
14 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14 вересня, 00:05
Зеленський привітав з Днем танкових військ
Зеленський звернувся до українських танкістів у день їх свята
14 вересня, 09:38

Суспільство

19 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Міграційна служба назвала кількість хасидів, що прибули до Умані на святкування Рош га-Шана
Міграційна служба назвала кількість хасидів, що прибули до Умані на святкування Рош га-Шана
Президент призначив стипендії дітям загиблих журналістів
Президент призначив стипендії дітям загиблих журналістів
Чи кожен батько трьох неповнолітніх має право на відстрочку? Пояснення ТЦК
Чи кожен батько трьох неповнолітніх має право на відстрочку? Пояснення ТЦК
Йому назавжди 21. Згадаймо чемпіона світу з панкратіону Ярослава Стрільця
Йому назавжди 21. Згадаймо чемпіона світу з панкратіону Ярослава Стрільця
18 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
114K
Польський промоутер розповів причину затримання Усика
59K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 вересня: ситуація на фронті
28K
Податкова служба пояснила, що пенсіонери можуть отримати безкоштовно
24K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
23K
«Перемога завжди буде за Росією». Екстренер «Карпат» зробив скандальну заяву про Курщину
13K
«Адвокати мають усе порєшать». У справі Резніченка «сплив» куратор «Великого будівництва» Голик

Новини

Битва за Покровськ може стати кульмінацією кампанії Москви – The Guardian
Вчора, 23:46
Дощі та грози: прогноз погоди на 18 вересня
Вчора, 04:55
Дощі та пориви вітру: прогноз погоди на 17 вересня
17 вересня, 05:00
«Я українка, але русская». Як військова комендатура на Курщині збирає списки охочих на евакуацію (відео)
16 вересня, 16:25
Друга за ніч повітряна тривога тривала більше трьох годин
16 вересня, 05:13
Санкції проти в Росії в IT-галузі, скасування показу російського фільму в Торонто: головне за ніч
13 вересня, 07:19

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua