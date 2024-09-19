19 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

На дубі багато жолудів – наступного року буде великий урожай зерна

Сьогодні не можна позичати сіль

Сьогодні, 19 вересня, відзначають День народження смайла, День підвищення обізнаності про розшарування аорти, Міжнародний піратський день. Віряни вшановують пам'ять святих мучеників Трохима, Савватія та Доримедонта.

День народження смайла

Цього дня святкується створення першого смайлика, який був запропонований професором Університету Карнегі-Меллона Скоттом Фалманом 19 вересня 1982 року. Він запропонував використовувати послідовність символів для позначення усміхненого обличчя в текстових повідомленнях.

Смайлики стали важливою частиною електронного спілкування, допомагаючи передавати емоції та настрій у тексті. Сьогодні існує безліч різних смайликів та емодзі, які використовуються для вираження різних емоцій та ідей.

День підвищення обізнаності про розшарування аорти

Всесвітній день обізнаності про розшарування аорти, серйозний стан, який може призвести до летальних наслідків. Цей день присвячений підвищенню обізнаності громадськості про симптоми, фактори ризику та важливість негайного лікування цього небезпечного стану.

Розшарування аорти виникає, коли внутрішній шар аорти, головної артерії, що переносить кров від серця, розривається. Це призводить до того, що кров потрапляє між шарами стінки аорти, що може призвести до її розриву або серйозного пошкодження.

Міжнародний піратський день

19 вересня – це не просто звичайний день, це день, коли ми відзначаємо Міжнародний день «Поговори як пірат». Це веселе та пародійне свято було створено ще 1995 року двома дотепниками з Орегону, Джоном Бауром і Марком Саммерсом, під час звичайної гри в ракетбол. Уявіть собі, вони просто почали балакати на піратському сленгу, і ось так народилася ідея цього свята.

Головна традиція цього дня – спілкування на піратському жаргоні. Сьогодні всі ми можемо відчути себе справжніми морськими вовками, використовуючи такі вислови, як «Арр!» , «Ахой!» , «Йо-го-го!» та інші піратські перли.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Трохима, Савватія та Доримедонта. Ці мужні християни жили у III столітті та віддали своє життя за віру в Христа під час жорстоких гонінь імператора Проба.

Трохим та Савватій були схоплені в Антіохії за відмову поклонятися язичницьким богам. Їх піддали нелюдським тортурам: Савватія роздерли залізними гаками, а Трохима змусили ходити у взутті з цвяхами всередині.

Після цього їх відправили до міста Синада, де до них приєднався Доримедонт, сенатор і таємний християнин. Він відкрито визнав свою віру перед імператорським намісником і також був підданий жорстоким мукам.

Зрештою, усіх трьох мучеників стратили за їхню непохитну віру в Христа. Їхня мужність та стійкість перед лицем страждань служать прикладом для всіх християн.

Цього дня віряни звертаються до святих Трохима, Савватія та Доримедонта з молитвами про зміцнення віри, терпіння у випробуваннях та захист від ворогів. Їхній подвиг нагадує нам про важливість зберігати вірність Христу навіть у найскладніших обставинах.

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Що не можна робити 19 вересня

Не можна позичати сіль – до нещастя.

Самотнім забороняється цілий день сидіти вдома.

Не ревнуйте кохану людину – це до розлуки.

Народні прикмети і традиції

На дубі багато жолудів – наступного року буде великий урожай зерна;

на деревах вранці іній – до теплої та спокійної осені;

з берези і дуба опало не все листя – буде дуже сувора зима;

почути грім – до безсніжної зими;

вітер південний – добре вродять озимі.

Пам’ятні дати 19 вересня

1356 рік – під час Столітньої війни англійці на чолі з принцом Уельським Едвардом розбивають французів в битві при Пуатьє і беруть в полон французького короля Іоана II Доброго;

1618 рік – початок облоги Пльзеня;

1559 рік – біля берегів Флориди тонуть п'ять іспанських кораблів, близько 600 людей гине;

1648 рік – у Квебеці Жак Бойдон відкриває першу в Канаді таверну;

1654 рік – у Квебеці реєструють перший в Канаді шлюб;

1777 рік – у першій битві при Саратозі британська армія зазнає поразки від американських військ;

1783 рік – французькі брати Монгольф'є, у присутності короля Людовика XVI, запускає першу повітряну кулю з тваринами на борту (вівця, півень і качка);

1841 рік – будують першу міжнародну залізницю (Страсбург-Базель);

1864 рік – у США отримано патент на відкидні сидіння в автомобілях;

1888 рік – у бельгійському курорті Спа відбувається перший в історії конкурс краси, його переможницею стала 18-літня креолка з Гваделупи Берта Сукаре;

1891 рік – до Канади (Монреаль) прибувають перші українські поселенці;

1941 рік – німецькі війська входять до Києва, залишеного червоноармійськими військами;

1945 рік – до Північної Кореї з сибірського табору повертається майбутній вождь Кім Ір Сен;

1982 рік – професор Університету Карнегі-Меллона Скотт Фалман пропонує використовувати смайлик (на основі двокрапки, дефіса й дужки) як вияв емоції у спілкуванні в мережі.

Іменини

День ангела сьогодні відзначають: Гаврило, Давид, Ігор, Костянтин, Макар, Микола, Олексій, Федір, Марія.