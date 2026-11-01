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На Вінниччині РФ вдарила по території гуртожитку, є загиблі (оновлено)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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На Вінниччині РФ вдарила по території гуртожитку, є загиблі (оновлено)
Загинули двоє людей, ще троє травмовані
фото: ДСНС Вінниччини

Загинули двоє людей, травми отримали діти

На Вінниччині російський безпілотник влучив по території гуртожитку професійного училища. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС України.

Загинули двоє людей. Ще троє травмовані, серед них – дві п’ятирічні дівчинки та 16-річний хлопець.

На Вінниччині РФ вдарила по території гуртожитку, є загиблі (оновлено) фото 1

Усі постраждалі госпіталізовані.

На Вінниччині РФ вдарила по території гуртожитку, є загиблі (оновлено) фото 2

Рятувальники ліквідували пожежі двох автомобілів, що виникли внаслідок влучання.

На Вінниччині РФ вдарила по території гуртожитку, є загиблі (оновлено) фото 3

Станом на 18:25 ДСНС повідомла, що серед загиблих внаслідок російської атаки 13-річна дівчинка. До чотирьох збільшилася кількість поранених. В лікарню доставили 24-річного чоловіка. Йому надають необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, уночі 1 листопада Вінниччина пережила чергову масовану атаку РФ. Було атаковано обʼєкти енергетичної інфраструктури. Також є пошкодження вежі мобільного звʼязку, приватної складської будівлі, вікна в багатоповерхових будинках, а також зупинки громадського транспорту та автомобіль у м. Вінниця. 

На Вінниччині РФ вдарила по території гуртожитку, є загиблі (оновлено) фото 4

Також у ніч проти 1 листопада російська терористична армія атакувала Вінницю. Унаслідок удару пошкоджено зупинку громадського транспорту, згорів автомобіль.

Як повідомлялося, від вечора 31 жовтня російські окупанти масовано запускали безпілотники по різних регіонах України. Вибухи лунали, зокрема, на Тернопільщині, Житомирщині, Волині, Львівщині та у Черкасах.

До слова, у ніч проти 1 листопада російська авіація атакувала центральну будівлю виконавчого комітету Краматорської міської ради на площі Миру.

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Теги: окупанти армія автомобіль Вінниччина безпілотник

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