Румунія двічі піднімала винищувачі через атаку на судна поблизу дельти Дунаю

Три цивільні судна зазнали ударів безпілотників неподалік від румунського порту Суліна

У Чорному морі знову виникла загроза цивільному судноплавству: три комерційні судна зазнали ударів безпілотників поблизу дельти Дунаю, неподалік від румунського міста Суліна. Про це повідомив прем’єр-міністр Румунії Лука Нікулеску у соцмережі X, інформує «Главком».

За словами глави румунського уряду, під час інциденту 14 листопада радари Міністерства оборони країни також зафіксували повітряні цілі в цьому районі. Через це Військово-повітряні сили Румунії двічі піднімали винищувачі в повітря. Нікулеску зазначив, що постійно підтримував зв’язок із відповідними органами влади, а безпека моряків залишалася головним пріоритетом.

«Безпека моряків для нас – безумовний пріоритет», – наголосив прем’єр.

Лука Нікулеску назвав атаки неприйнятними та наголосив, що вони є порушенням міжнародного права. За його словами, ситуація свідчить про погіршення безпеки в регіоні через війну Росії проти України.

«Такі інциденти є неприйнятними та становлять порушення міжнародного права. Вони свідчать про погіршення безпекової ситуації, спричинене триваючою війною Росії проти України», – заявив глава уряду.

Він також запевнив, що Румунія разом із союзниками продовжить вживати необхідних заходів для зміцнення безпеки в Чорному морі. Це залишається одним із ключових пріоритетів уряду, який співпрацює з регіональними партнерами та НАТО.

Напередодні безпілотник атакував вантажне судно Larissa 1 у територіальних водах Румунії. Інцидент стався ввечері 13 листопада, за 6,8 морських миль (12,6 кілометра) на північний схід від міста Сфинту-Георге.

Також «Главком» писав, що НАТО вирішило посилити патрулювання Чорного моря після серії атак на торговельні кораблі. Альянс планує залучити додаткові морські патрульні літаки, радіолокаційні системи та безпілотники. За даними AP, лише протягом жовтня щонайменше сім вантажних суден зазнали атак поблизу узбережжя Румунії та Болгарії.