Ракетні удари по Дніпропетровщині: є серйозні руйнування та поранені

У ніч проти суботи, 2 квітня, ракети вразили Дніпро

У Дніпрі ракети влучили в інфраструктурний об’єкт

У ніч проти суботи, 2 квітня, окупанти завдали ракетних ударів по Дніпропетровщині. Про це повідомив начальник військової адміністрації області Валентин Резніченко.

У Дніпрі ракети влучили в інфраструктурний об’єкт. Серйозні руйнування. Двоє людей поранені», – ідеться у повідомленні.

Резніченко також додав, що у Кривому Розі стався «приліт» на автозаправку. Займання рятувальники загасили. Постраждалих немає.

Нагадаємо, упродовж доби обстрілів зазнали міста Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ, Кремінна, Гірське, населені пункти Березове, Тошківка. Там пошкоджено або зруйновано 31 об’єкт – 27 житлових будинків, будівля комунальної служби в Сєвєродонецьку, інші об’єкти інфраструктури.

Також у ніч проти суботи, 2 квітня, російські окупанти завдали ракетних ударів по Полтаві та Кременчуку.

Крім того, уночі 2 квітня російські війська обстріляли з реактивних систем залпового вогню околиці Кривого Рогу.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. Били з реактивних систем залпового вогню «Град» по околицях, у напрямку виїзду на Інгулець.

«Горить заправка», – повідомив Вілкул.

Крім того, ввечері та вночі окупанти завдали ракетний удар по Одещині та не влучили в цілі.

Також у Дніпрі чути було вибухи.

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