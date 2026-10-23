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Повітряні кулі з вибухівкою та дронами наближаються до Москви (відео)

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Повітряні кулі з вибухівкою та дронами наближаються до Москви (відео)
Очевидці діляться кадрами аеростатів, які вже пролітають над Москвою
фото: кадри з відео

За допомогою повітряних куль ЗСУ можуть транспортувати дрони, завдаючи ефективних ударів вглиб території країни-агресора

До Москви наближаються повітряні кулі з невідомими предметами на підвісах. За попередніми повідомленнями, вони можуть бути оснащені вибухівкою або невеликими безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на кадри очевидців.

Інформація про їхнє походження та призначення наразі не підтверджена. У мережі поширюють відео з повітряними кулями, які, за твердженнями авторів публікацій, рухаються в напрямку російської столиці.

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Що саме перевозять кулі та чи становлять вони небезпеку, наразі невідомо. Однак раніше окупанти заявляли, що за допомогою повітряних куль ЗСУ транспортують дрони, завдаючи ефективних ударів вглиб території країни-агресора.

Варто нагадати, що у Москві уламки збитого безпілотника впали на злітно-посадкову смугу поруч із терміналом Шереметьєво, через що в аеропорту було введено режим «повітряної тривоги».

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Теги: окупанти росія війна Москва

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