Повітряні кулі з вибухівкою та дронами наближаються до Москви (відео)

Очевидці діляться кадрами аеростатів, які вже пролітають над Москвою

За допомогою повітряних куль ЗСУ можуть транспортувати дрони, завдаючи ефективних ударів вглиб території країни-агресора

До Москви наближаються повітряні кулі з невідомими предметами на підвісах. За попередніми повідомленнями, вони можуть бути оснащені вибухівкою або невеликими безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на кадри очевидців.

Інформація про їхнє походження та призначення наразі не підтверджена. У мережі поширюють відео з повітряними кулями, які, за твердженнями авторів публікацій, рухаються в напрямку російської столиці.

💥 🎈Тим часом до Москви неспішно летять повітряні кулі з підвісами... У "Москва-Сіті" евакуювали вежу "IQ-квартал" через дронову загрозу, пишуть місцеві пабліки. У будівлі також розташовані мінекономрозвитку, міністерство промислової торгівлі, мінцифра та інші відомства. https://t.co/vlBdmPjVF7 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 23, 2026 Підписуйтесь на канал «Главкома» в X

Що саме перевозять кулі та чи становлять вони небезпеку, наразі невідомо. Однак раніше окупанти заявляли, що за допомогою повітряних куль ЗСУ транспортують дрони, завдаючи ефективних ударів вглиб території країни-агресора.

Варто нагадати, що у Москві уламки збитого безпілотника впали на злітно-посадкову смугу поруч із терміналом Шереметьєво, через що в аеропорту було введено режим «повітряної тривоги».