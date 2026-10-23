Повітряні кулі з вибухівкою та дронами наближаються до Москви (відео)
За допомогою повітряних куль ЗСУ можуть транспортувати дрони, завдаючи ефективних ударів вглиб території країни-агресора
До Москви наближаються повітряні кулі з невідомими предметами на підвісах. За попередніми повідомленнями, вони можуть бути оснащені вибухівкою або невеликими безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на кадри очевидців.
Інформація про їхнє походження та призначення наразі не підтверджена. У мережі поширюють відео з повітряними кулями, які, за твердженнями авторів публікацій, рухаються в напрямку російської столиці.
Що саме перевозять кулі та чи становлять вони небезпеку, наразі невідомо. Однак раніше окупанти заявляли, що за допомогою повітряних куль ЗСУ транспортують дрони, завдаючи ефективних ударів вглиб території країни-агресора.
Варто нагадати, що у Москві уламки збитого безпілотника впали на злітно-посадкову смугу поруч із терміналом Шереметьєво, через що в аеропорту було введено режим «повітряної тривоги».
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