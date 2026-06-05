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Росіяни вдарили по зерновому терміналу у порту Чорноморськ

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Росіяни вдарили по зерновому терміналу у порту Чорноморськ
Унаслідок удару зерно висипалося назовні, роботу терміналу порушено
фото: пресслужба «Кернел»

«Кернел»: всі контрактні зобов'язання перед партнерами будуть виконані вчасно

У ніч на 5 червня російські безпілотники атакували Одеську область – під удар потрапив зерновий термінал компанії «Кернел» у порту Чорноморськ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Внаслідок атаки постраждала частина інфраструктури для зберігання та перевалки зерна. Продукція висипалася назовні, роботу терміналу порушено. Також частково зруйновано допоміжні складські приміщення.

У компанії зазначили, що найголовніше – ніхто зі співробітників не постраждав. «Кернел» розпочав ліквідацію наслідків і оцінює масштаби збитків.

Росіяни вдарили по зерновому терміналу у порту Чорноморськ фото 1

«Українське агро адаптивне не тому, що йому легко. А тому, що за ним стоять люди, які вміють діяти навіть після ударів», – йдеться у повідомленні компанії.

«Кернел» запевнив, що всі контрактні зобов'язання перед партнерами будуть виконані вчасно – компанія має ефективну систему адаптації логістичних ланцюгів.

Це вже не перша атака Росії на об'єкти агрохолдингу. 19 травня безпілотники пошкодили елеваторний комплекс «Кернел» на Хмельниччині, а в ніч на 3 травня дрони вже атакували термінал компанії з перевалки рослинної олії в тому ж порту Чорноморськ. У серпні 2024 року постраждав завод з переробки олійних культур на заході України.

Росія цілеспрямовано б'є по портовій інфраструктурі Одещини – атаки на термінали та склади фіксують щонайменше кілька разів на місяць. За даними Міністерства економіки, в окремі місяці через такі удари обсяги відвантажень зерна скорочуються на 20–30%, а на ринку накопичуються залишки непроданої продукції.

Нагадаємо, Одеська область залишається одним із найбільш обстрілюваних регіонів країни. У травні російський безпілотник, що летів з боку українського кордону поблизу Рені, залетів на територію Румунії та влучив у житловий будинок у Галаці – двоє мешканців дістали поранення. Це стало одним із найрезонансніших інцидентів, пов'язаних із безпілотними атаками Росії на Чорноморський регіон.

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Теги: Чорне море Одещина зерно завод будинок безпілотник

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