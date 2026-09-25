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Олія подорожчала: скільки коштує пляшка у супермаркетах наприкінці вересня

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Олія подорожчала: скільки коштує пляшка у супермаркетах наприкінці вересня
Вартість пляшки олії залежить від торговельної мережі та марки
фото: glavcom.ua

За однакову пляшку олії у різних магазинах доведеться заплатити по-різному

Соняшникова олія у вересні дорожчала нерівномірно: у середині місяця середня ціна «Олейни» підскочила до 107,30 грн, а станом на 25 вересня знизилася до 104,66 грн. Водночас це майже на 4 грн більше, ніж середньомісячна ціна у серпні. «Главком» розбирався, скільки зараз коштує олія у великих торговельних мережах.

Середні ціни на соняшникову олію

За даними Мінфіну, станом на 25 вересня середня ціна рафінованої соняшникової олії «Олейна» об'ємом 850 мл становить 104,66 грн.

На початку вересня середній цінник на цю пляшку становив 103,37 грн. Таким чином, поточна середня ціна приблизно на 1,29 грн вища, ніж на початку місяця.

Водночас у середині вересня ціна була вищою: з 14 вересня середній цінник становив 107,30 грн. Для порівняння, середньомісячна ціна «Олейни» за серпень становила 100,68 грн.

Скільки олія коштує у супермаркетах

Ціни на соняшникову олію «Олейна» об'ємом 850 мл у великих торговельних мережах:

  • АТБ – 99,85 грн;
    Олія подорожчала: скільки коштує пляшка у супермаркетах наприкінці вересня фото 1
    скриншот сайту atbmarket.com
  • VARUS – 99,90 грн;
    Олія подорожчала: скільки коштує пляшка у супермаркетах наприкінці вересня фото 2
    скриншот сайту varus.ua
  • NOVUS – 99,99 грн;
    Олія подорожчала: скільки коштує пляшка у супермаркетах наприкінці вересня фото 3
    скриншот сайту novus.zakaz.ua
  • «Сільпо» – 109 грн;
    Олія подорожчала: скільки коштує пляшка у супермаркетах наприкінці вересня фото 4
    скриншот сайту silpo.ua
  • Auchan – 101,50 грн;
    Олія подорожчала: скільки коштує пляшка у супермаркетах наприкінці вересня фото 5
    скриншот сайту auchan.zakaz.ua
  • Megamarket – 112,50 грн.
    Олія подорожчала: скільки коштує пляшка у супермаркетах наприкінці вересня фото 6
    скриншот сайту megamarket.zakaz.ua

Отже, різниця між найдешевшою та найдорожчою пропозиціями становить понад 12 грн за одну пляшку.

Водночас у мережах можна знайти дешевші варіанти соняшникової олії інших марок. В АТБ «Розумний Вибір» 850 мл коштує 77,17 грн, «Розумний Вибір» нерафінована – 80,85 грн, а «Майола» – 92,37 грн.

Соняшникова олія «Розумний вибір» 850 мл в АТБ
Соняшникова олія «Розумний вибір» 850 мл в АТБ
скриншот сайту atbmarket.com

У Novus власна рафінована олія мережі об'ємом 850 мл коштує 89,99 грн, а «Майола» – 98,99 грн.

Ціни на соняшникову олію в Novus
Ціни на соняшникову олію в Novus
скриншот сайту novus.zakaz.ua

В Auchan власна рафінована олія об'ємом 850 мл коштує 79 грн, «Майола» – 99,60 грн, а «Стожар Шеф» – 100,80 грн.

Дешевші пропозиції соняшникової олії в «Ашані»
Дешевші пропозиції соняшникової олії в «Ашані»
скриншот сайту auchan.zakaz.ua

У «Сільпо» олія власної торгової марки «Премія» об'ємом 850 мл продається за 87,99 грн за акційною ціною.

Ціни на соняшникову олію в «Сільпо»
Ціни на соняшникову олію в «Сільпо»
скриншот сайту silpo.ua

У Megamarket «Стожар Шеф» об'ємом 850 мл коштує 114 грн.

Ціни на соняшникову олію в «Мегамаркеті»
Ціни на соняшникову олію в «Мегамаркеті»
скриншот сайту megamarket.zakaz.ua

Як змінилася ціна за місяць

У серпні середня ціна «Олейни» об'ємом 850 мл становила 100,68 грн. Станом на 25 вересня середній цінник зріс до 104,66 грн. Таким чином, за місяць олія подорожчала майже на 4 грн, або приблизно на 4%.

Водночас у вересні ціна змінювалася нерівномірно. На початку місяця середній цінник становив 103,37 грн, а після 14 вересня піднявся до 107,30 грн. Після цього ціна знизилася і станом на 25 вересня становить 104,66 грн.

Подорожчання олії почалося ще в серпні. За даними Мінфіну, тоді середня ціна соняшникової олії зросла на 2,1% порівняно з липнем. Водночас очікувалося, що надходження нового врожаю соняшнику може створити передумови для здешевлення олії.

Попри це, у вересні середня ціна «Олейни» поки залишається вищою за серпневий показник. Водночас після пікового значення 107,30 грн у середині місяця ціна вже відійшла від максимального рівня на 2,64 грн.

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Теги: гроші продукти ціни

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