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Шмигаль розповів про стан української енергосистеми

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Шмигаль розповів про стан української енергосистеми
Як зазначив прем'єр, загальна ситуація в енергетиці покращала
фото з відкритих джерел

За словами Шмигаля, питання опалювального сезону та ситуації в енергетиці в центрі уваги

Україна продовжує відновлювати енергосистему після російських атак і готується до майбутнього опалювального сезону. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами глави уряду, питання опалювального сезону та ситуації в енергетиці – зараз у центрі уваги. Загальна ситуація в енергетиці зараз покращала.

«Ремонти продовжуються. Відновлення продовжується. Програми підтримки для встановлення додаткової малої генерації працюють. Є результати», – зазначив Шмигаль.

Також він додав, що в Херсонській області триває активна підготовка до опалювального сезону. «Херсонтеплоенерго» має вже сім когенераційних установок, отриманих у межах співпраці України з USAID.

При цьому у регіоні забезпечують автономність медустанов. Серед дев'яти лікарень Херсонської області резервне теплопостачання забезпечене у восьми, резервні свердловини у п'ятьох, резервне електропостачання у всіх дев'яти.

«Продовжуємо підготовку до зими та збільшуємо автономність об'єктів критичної інфраструктури», – додав він.

Як повідомлялося, компанія ДТЕК до жовтня планує повернути у роботу 60-70% генерації, яку вона втратила внаслідок російських масових обстрілів навесні цього року.

До слова, «Укренерго» прогнозує зменшення відключень світла у серпні-жовтні. Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький зазначив, що дефіцит електроенергії в енергосистемі України поступово зменшуватиметься протягом серпня, вересня та жовтня, за умови відсутності нових масштабних обстрілів.

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Теги: енергетика електроенергія опалювальний сезон Денис Шмигаль відключення світла

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