Шмигаль розповів про стан української енергосистеми
За словами Шмигаля, питання опалювального сезону та ситуації в енергетиці в центрі уваги
Україна продовжує відновлювати енергосистему після російських атак і готується до майбутнього опалювального сезону. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
За словами глави уряду, питання опалювального сезону та ситуації в енергетиці – зараз у центрі уваги. Загальна ситуація в енергетиці зараз покращала.
«Ремонти продовжуються. Відновлення продовжується. Програми підтримки для встановлення додаткової малої генерації працюють. Є результати», – зазначив Шмигаль.
Також він додав, що в Херсонській області триває активна підготовка до опалювального сезону. «Херсонтеплоенерго» має вже сім когенераційних установок, отриманих у межах співпраці України з USAID.
При цьому у регіоні забезпечують автономність медустанов. Серед дев'яти лікарень Херсонської області резервне теплопостачання забезпечене у восьми, резервні свердловини у п'ятьох, резервне електропостачання у всіх дев'яти.
«Продовжуємо підготовку до зими та збільшуємо автономність об'єктів критичної інфраструктури», – додав він.
Як повідомлялося, компанія ДТЕК до жовтня планує повернути у роботу 60-70% генерації, яку вона втратила внаслідок російських масових обстрілів навесні цього року.
До слова, «Укренерго» прогнозує зменшення відключень світла у серпні-жовтні. Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький зазначив, що дефіцит електроенергії в енергосистемі України поступово зменшуватиметься протягом серпня, вересня та жовтня, за умови відсутності нових масштабних обстрілів.
Коментарі — 0