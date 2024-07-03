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Стало відомо, коли покращиться ситуація в енергосистемі

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Стало відомо, коли покращиться ситуація в енергосистемі
У липні дефіцит в енергосистемі хоч і залишиться, однак буде суттєво меншим
фото з відкритих джерел

У кінці липня буде краща ситуація із електропостачанням порівняно із поточною ситуацією

У кінці липня очікується покращення в енергосистемі України, це пов'язано із виходом з ремонтів генеруючого обладнання. Про це в ефірі Суспільного заявив радник прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко.

«Ми очікуємо у кінці липня покращення ситуації, бо є низка очікувань щодо виходу з ремонтів обладнання, що виробляє електроенергію. Крім того, традиційно для нашого кліматичного регіону очікується зниження температури», – сказав Бойко.

Член наглядової ради НЕК «Укренерго» зауважив, що дефіцит в енергосистемі залишиться, але буде суттєво меншим. Він додав, що спека призвела до більшого навантаження в системі, а відповідно – до значних обсягів обмежень.

«Не кожен день ми максимальний обсяг електроенергії імпортуємо. В останні дні цей обсяг знизився. Але НЕК «Укренерго», добирає до цього максимального рівня шляхом залучення аварійної допомоги від наших сусідів, активуючи відповідні запити», – зазначив Бойко.

Нагадаємо, сьогодні, 3 липня, в Україні знову вимикатимуть світло. Обленерго будуть застосовувати графіки відключень електроенергії протягом доби.

Як повідомлялося, Україна робить все можливе, аби збільшити імпорт електроенергії.

«Зараз ми повністю вибираємо обсяг імпорту, який погоджено з ЄС, і я вдячний усім сусідам за цю допомогу. Робимо все, щоб збільшити імпорт, і це має бути європейське рішення. Урядовці наші працюють над відповідною згодою», – наголосив президент Володимир Зеленський.

Раніше очільник «Укренерго» спростував інформацію про експорт електроенергії з України Україна не продає електроенергію за кордон, а лише допомагає сусіднім країнам транспортувати їх електрику.

Зокрема, «Укрзалізниця» найближчим часом побудує розподілену генерацію електроенергії. Вона забезпечуватиме потреби компанії та споживачів, які приєднані до мереж товариства.

До слова, Кабінет міністрів працює над можливістю, щоб не вимикати електропостачання жителям прифронтових територій України.

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Теги: росія енергетика Юрій Бойко електроенергія Україна відключення

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