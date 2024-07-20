Нічна атака на Україну: які наслідки для енергетики

Тривають аварійно-відновлювальні роботі на місці ворожих ударів по енергооб'єктах

Через ворожу атаку знеструмлювалися промислові й побутові споживачі на Полтавщині та Чернігівщині

У ніч проти 20 липня російські загарбники завдали ударів по об'єктах енергетики у трьох областях України. Про це повідомила НЕК «Укренерго».

«Уночі російські БпЛА атакували об'єкти оператора системи передавання електроенергії в Полтавській, Сумській і Чернігівській областях», – йдеться в повідомленні.

Через ворожу атаку знеструмлювалися промислові й побутові споживачі в окремих районах Полтавщини та Чернігівщини.

«На ранок енергоживлення більшості споживачів відновлено. Тривають аварійно-відновлювальні роботі», – додали енергетики.

Нагадаємо, що в ніч на 20 липня противник завдав удару трьома балістичними ракетами наземного базування «Іскандер-М» (запущені з Воронезької області РФ), однією крилатою ракетою «Іскандер-К», 16-ма ударними БпЛА типу Shahed (із Курської області РФ) та застосував один БпЛА невстановленого типу. Атаковано Харківщину, Полтавщину, Сумщину, Чернігівщину та Київщину.

Зокрема, ворог завдав удару по об'єкту енергетичної інфраструктури на Чернігівщині.

До того ж у ніч на 20 липня окупанти атакували об'єкт енергетичної інфраструктури в Конотопському районі Сумської області.

Крім того, російські загарбники атакували два райони Полтавської області. Є влучання в Полтавському районі.

Також у ніч на 20 липня ворог атакував Київ безпілотниками. Унаслідок атаки в Солом'янському районі столиці зафіксовано падіння уламків.