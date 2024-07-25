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Затримання ймовірного вбивці Фаріон, запобіжний захід керівнику метро. Головне за 25 липня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Затримання ймовірного вбивці Фаріон, запобіжний захід керівнику метро. Головне за 25 липня
фото: Facebook/Національна поліція України

У Дніпрі правоохоронці затримали 18-річного хлопця, якого підозрюють у скоєнні вбивства мовознавиці Ірини Фаріон

 

У Дніпрі затримано ймовірного вбивцю Фаріон, суд відправив керівника підземки під цілодобовий домашній арешт, у Росії розбився військовий вертоліт Мі-28. «Главком» склав добірку новин 25 липня, щоб ви були в курсі головних подій:

Суд зобов'язав НАБУ перевірити главу «Укренерго» на корупцію

Вищий антикорупційний суд зобов'язав детективів Національного антикорупційного бюро відкрити кримінальне провадження проти голови правління державної компанії «Укренерго» Володимира Кудрицького за фактом отримання неправомірної вигоди та легалізацію доходів, здобутих корупційним шляхом.

Зокрема, заява про нібито вчинення главою «Укренерго» злочину надійшла до НАБУ 26 червня 2024 року. Йдеться про легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом (ст. 209), зловживання службовим становищем (ст. 364) та прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди (ст. 368).

Покарання за інкримінованими статтями передбачає позбавлення волі від 5 до 8 років з конфіскацією майна.

У Дніпрі затримано ймовірного вбивцю Фаріон

У Дніпрі правоохоронці затримали 18-річного хлопця. Його підозрюють у скоєнні вбивства мовознавиці Ірини Фаріон у Львові.

OSINT-аналітики «Телебачення Торонто» змогли ідентифікувати особу, яку прокуратура підозрює у вбивстві Ірини Фаріон. За словами журналістів, ним виявився 18-річний житель Дніпра В’ячеслав Федорович Зінченко.

З відкритих джерел відомо, що В’ячеслав народився 3 квітня 2006 року. Проходив навчання в Дніпровській гімназії №62. Також грав у футбольній команді МДЮСШ U-19. В сезоні 2023/2024 у складі команди провів три матчі.

За словами батька підозрюваного, мотивів для убивства Фаріон не було, він не мав ніяких українофобських поглядів, він патріот. Також хлопець закінчив курси керування БпЛА, щоб долучитися до українського війська.

У Росії розбився військовий вертоліт Мі-28

У Калузькій області Росії зазнав аварії військовий вертоліт Мі-28. Весь екіпаж загинув.

Вертоліт упав у безлюдній місцевості біля села Кленки під час планового польоту. Попередня причина – технічна несправність

Суд відправив керівника підземки під цілодобовий домашній арешт

Виконуючому обов'язки начальник КП «Київський метрополітен» Віктору Вигівському обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Так, в рамках провадження щодо підтоплення тунелів між станціями «Деміївська» та «Либідська» судом обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту головному інженеру КП «Київський метрополітен», підозрюваному у службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків.

Україна запустила проєкт для обміну колаборантів на полонених

Головне управління розвідки, Служба безпеки України та Секретаріат уповноваженого з прав людини презентували проєкт «Хочу к своим», мета якого полягає в організації обміну українських колаборантів на українських військовополонених, цивільних заручників, викрадених українських дітей, російських політичних в’язнів, яких засудили за підтримку України.

  • Першим завданням проєкту є оприлюднення інформації про засуджених російських агентів, зрадників і колаборантів, що співпрацювали або допомагали російським окупаційним силам у війні проти України. Вони дали згоду і можуть бути обміняні на українських громадян, які перебувають у російському полоні.
  • Друге завдання – дати можливість громадянам України, які з тої чи іншої причини досі співпрацюють з ворогом, припинити цю діяльність на визначених умовах.
  • Третє завдання – дати можливість громадянам України, які мають якусь інформацію про діяльність ворожих агентів, поділитися нею з проєктом.
  • Четверте завдання – допомогти громадянам, які бажають виїхати з України до Росії допомогти зробити це.

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Теги: Ірина Фаріон вбивство Укренерго росія метро

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