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Нардеп назвав абсурдну причину, через яку буксує українська мобілізація

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Нардеп назвав абсурдну причину, через яку буксує українська мобілізація
ТЦК не розсилали повістки, бо не було грошей на конверти
фото з відкритих джерел

Роман Костенко розкрив маловідомі факти про причини недобору особового складу в армії

Нестача особового складу залишається однією з найбільших проблем Сил оборони. Однак, схоже, що недостатні темпи мобілізації серед іншого спричинені деякими абсурдними ситуаціями. Як інформує «Главком», про це ефірі Radio NV заявив народний депутат, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

Він розповів, що якось на засіданні комітету у Верховній Раді обговорювалася проблема того, що більше мільйона українських чоловіків досі не стали на військовий облік, або не оновили облікові дані. На запитання депутатів, чи сповіщали цих людей повістками, була неочікувана відповідь: «Не всіх. Бо не було грошей на конверти».

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«Ви розумієте? Не було грошей на конверти, щоб сповістити людей. Це абсурд!», – обурився народний депутат.

Нагадаємо, Україна щомісяця мобілізує близько 30 тисяч особового складу. Водночас закон вимагає, щоб питанням мобілізації займалася місцева влада, а не військові.

Як відомо, 15 липня Рада підтримала продовження воєнного стану та мобілізації на 90 днів – до 5 листопада 2025 року.

Також в Україні діє загальна мобілізація, під час якої призвати на службу можуть військовозобов'язаних громадян віком від 18 до 60 років, якщо вони не мають законних підстав для відстрочки чи виключення з військового обліку.

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Теги: депутат місцева влада Роман Костенко мобілізація

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