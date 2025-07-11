Головна Київ Новини
search button user button menu button

Кличко назвав «театром абсурду» підозри Бондаренку й Кандибору

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Кличко назвав «театром абсурду» підозри Бондаренку й Кандибору
На думку Кличка, «робиться все», щоб «нищити репутацію влади» та «дестабілізувати життєзабезпечення» Києва
фото: КМДА

Кличко: «Абсурд і театральщина тривають. У один день (10 липня) правоохоронці вручили підозри одразу двом представникам столичної влади»

Міський голова Києва Віталій Кличко вважає «політичним тиском» те, що 10 липня директору Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслану Кандибору і колишньому секретарю Київради Володимиру Бондаренку вручили підозри. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву мера Києва.

«Абсурд і театральщина тривають. У один день (10 липня) правоохоронці вручили підозри одразу двом представникам столичної влади. Це свідчить про те, що політичний тиск на міську владу посилюється», – заявив Кличко.

На його думку, «робиться все», щоб «нищити репутацію влади» та «дестабілізувати життєзабезпечення» Києва.

Зокрема, звинувачення Кандибора у службовій недбалості в межах справи про аварійність ділянки тунелю між станціями метро «Деміївська» та «Либідська», міський голова називає «абсолютно маніпулятивними».

За даними експертизи, яку міська влада передавала правоохоронцям, під час будівництва ділянки тунелю були допущені помилки та грубі порушення. Водночас всі роботи з утримання та експлуатації тунелю виконували, а коли обстеження показало, що технічний стан тунелю погіршується – рух поїздів на ділянці синьої гілки зупинили, стверджує Кличко.

Підозру Бондаренку мер столиці вважає необґрунтованою, адже тому буцімто інкримінують «виконання безпосередніх функціональних обовʼязків», зокрема, підписання документів.

За словами очільника столиці, і Бондаренко, і Кандибор доводитимуть у суді свою правову позицію.

Окрім того, Кличко заявив, що з 2019-го по кінець весни 2025 року правоохоронці розпочали понад 1,5 тис. кримінальних проваджень щодо співробітників КМДА та структурних підрозділів. А от загальна кількість обвинувальних вироків, які набрали законної сили, сягає чотирьох.

«Обшуки проводять на роботі, вдома, в автомобілях та в рідних. І все це широко висвітлюють у ЗМІ, лунають голосні звинувачення, людей визнають винними без рішення суду. У слідчих діях залучені всі силові структури України […] Ця діяльність перетворилась на репресивну, без перебільшення. Й така ситуація не тільки в Києві», – заявив Кличко.

Нагадаємо, за даними слідства, у 2022-2023 роках колишній заступник Кличка Володимир Бондаренко продовжував виплачувати зарплату мобілізованому працівникові Ігорю Хацевичу, і так розтратив 700 тис. грн. Крім того, він клопотав про відрядження мобілізованого для роботи в Київській міськраді. Слідчі вважають, що таким чином той працівник фактично ухилився від проходження служби. Печерський районний суд Києва сьогодні, 11 липня, обрав запобіжний захід для колишнього секретаря Київради, ексрадника та заступника Київського міського голови Володимира Бондаренка у вигляді цілодобового домашнього арешту. 

Директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор, на думку правоохоронців, здійснив «службову недбалість, яка призвела до руйнування тунелю між станціями метро «Деміївська» та «Либідська» у 2023 році». Він «не контролював роботу столичних підприємств, підпорядкованих йому як керівнику, а також не брав участь у розгляді питань пов’язаних з виникненням надзвичайних ситуацій». 

Теги: Київ столиця КМДА Віталій Кличко місцева влада метро влада Володимир Бондаренко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Всі, чиє житло зазнало пошкоджень, зможуть отримати допомогу в межах програми «єВідновлення» через застосунок «Дія»
У двох районах Києва розгорнуто штаби для допомоги постраждалим від обстрілу 10 липня (адреси)
Вчора, 09:02
За словами голови КМВА, військові вважають ізраїльську систему оповіщення технічно недоцільною для міста
Чи запровадять у Києві ізраїльську систему оповіщення? Відповідь голови КМВА
9 липня, 16:20
Комунальне підприємство та підрядна організація уклали договір на постачання ґрунтосуміші
Столичне комунальне підприємство втрапило у скандал через ґрунтосуміш
7 липня, 13:24
Перше мобільне укриття, встановлене у Києві
Голова КМВА взявся розв'язувати питання модульних укриттів у столиці
1 липня, 17:24
Фундамент залито впритул до пішохідної доріжки
На Оболоні, попри боротьбу з МАФами, з'явився новий фундамент під кіоск (фото)
30 червня, 18:25
На ярмарках можна придбати свіжі продукти за помірними цінами, а також підтримати місцевих виробників
Продовольчі ярмарки у Києві 24-29 червня: де можна придбати фермерські продукти
24 червня, 11:41
Квартира багатодітних батьків, музикантів Олени та Тараса Тополі повністю знищена після ворожої атаки
«Фейкова служба». Безугла дорікнула фронтмену «Антитіл», якому російська ракета знищила квартиру
23 червня, 11:57
Росія вбила в Солом’янському районі Києва майже всю сім’ю: залишився лише 12-річний Ілля
Росія вбила в Солом’янському районі Києва майже всю сім’ю: залишився лише 12-річний Ілля
19 червня, 18:09
Будинок журналіста розташований у Солом’янському районі Києва, навпроти будинку, у який влучила російська ракета
Від російського обстрілу постраждала квартира журналіста програми «Вікна»
18 червня, 17:41

Новини

Кличко назвав «театром абсурду» підозри Бондаренку й Кандибору
Кличко назвав «театром абсурду» підозри Бондаренку й Кандибору
Печерський суд відправив екссекретаря Київради Бондаренка під домашній арешт
Печерський суд відправив екссекретаря Київради Бондаренка під домашній арешт
Схема з «уявними» саджанцями: головний агроном комунального підприємства у Києві отримав підозру
Схема з «уявними» саджанцями: головний агроном комунального підприємства у Києві отримав підозру
Що цікавого подивитися у Київській області? Десять ідей для екскурсії вихідного дня
Що цікавого подивитися у Київській області? Десять ідей для екскурсії вихідного дня
У Мелітополі ліквідовано п’ятеро окупантів та російську станцію управління військами
У Мелітополі ліквідовано п’ятеро окупантів та російську станцію управління військами
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 12-13 липня
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 12-13 липня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
261K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 липня: ситуація на фронті
103K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 липня 2025
45K
День княгині Ольги 2025: нова дата, традиції та звичаї свята
20K
День княгині Ольги: привітання у віршах, прозі та яскравих листівках
13K
Відмова від проходження ВЛК. В яких регіонах найбільше ухилянтів (інфографіка)
5107
За скільки років РФ може захопити Україну з нинішніми темпами: аналіз The Economist

Новини

День княгині Ольги: привітання у віршах, прозі та яскравих листівках
Сьогодні, 06:45
День княгині Ольги 2025: нова дата, традиції та звичаї свята
Сьогодні, 06:15
11 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
На Львівщині рейсовий автобус зіткнувся з автівкою: постраждали 32 людини
Вчора, 14:36
Тривога у Києві тривала 20 хвилин
Вчора, 06:27
10 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:11

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua