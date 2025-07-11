Кличко назвав «театром абсурду» підозри Бондаренку й Кандибору

На думку Кличка, «робиться все», щоб «нищити репутацію влади» та «дестабілізувати життєзабезпечення» Києва

Кличко: «Абсурд і театральщина тривають. У один день (10 липня) правоохоронці вручили підозри одразу двом представникам столичної влади»

Міський голова Києва Віталій Кличко вважає «політичним тиском» те, що 10 липня директору Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслану Кандибору і колишньому секретарю Київради Володимиру Бондаренку вручили підозри. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву мера Києва.

«Абсурд і театральщина тривають. У один день (10 липня) правоохоронці вручили підозри одразу двом представникам столичної влади. Це свідчить про те, що політичний тиск на міську владу посилюється», – заявив Кличко.

На його думку, «робиться все», щоб «нищити репутацію влади» та «дестабілізувати життєзабезпечення» Києва.

Зокрема, звинувачення Кандибора у службовій недбалості в межах справи про аварійність ділянки тунелю між станціями метро «Деміївська» та «Либідська», міський голова називає «абсолютно маніпулятивними».

За даними експертизи, яку міська влада передавала правоохоронцям, під час будівництва ділянки тунелю були допущені помилки та грубі порушення. Водночас всі роботи з утримання та експлуатації тунелю виконували, а коли обстеження показало, що технічний стан тунелю погіршується – рух поїздів на ділянці синьої гілки зупинили, стверджує Кличко.

Підозру Бондаренку мер столиці вважає необґрунтованою, адже тому буцімто інкримінують «виконання безпосередніх функціональних обовʼязків», зокрема, підписання документів.

За словами очільника столиці, і Бондаренко, і Кандибор доводитимуть у суді свою правову позицію.

Окрім того, Кличко заявив, що з 2019-го по кінець весни 2025 року правоохоронці розпочали понад 1,5 тис. кримінальних проваджень щодо співробітників КМДА та структурних підрозділів. А от загальна кількість обвинувальних вироків, які набрали законної сили, сягає чотирьох.

«Обшуки проводять на роботі, вдома, в автомобілях та в рідних. І все це широко висвітлюють у ЗМІ, лунають голосні звинувачення, людей визнають винними без рішення суду. У слідчих діях залучені всі силові структури України […] Ця діяльність перетворилась на репресивну, без перебільшення. Й така ситуація не тільки в Києві», – заявив Кличко.

Нагадаємо, за даними слідства, у 2022-2023 роках колишній заступник Кличка Володимир Бондаренко продовжував виплачувати зарплату мобілізованому працівникові Ігорю Хацевичу, і так розтратив 700 тис. грн. Крім того, він клопотав про відрядження мобілізованого для роботи в Київській міськраді. Слідчі вважають, що таким чином той працівник фактично ухилився від проходження служби. Печерський районний суд Києва сьогодні, 11 липня, обрав запобіжний захід для колишнього секретаря Київради, ексрадника та заступника Київського міського голови Володимира Бондаренка у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор, на думку правоохоронців, здійснив «службову недбалість, яка призвела до руйнування тунелю між станціями метро «Деміївська» та «Либідська» у 2023 році». Він «не контролював роботу столичних підприємств, підпорядкованих йому як керівнику, а також не брав участь у розгляді питань пов’язаних з виникненням надзвичайних ситуацій».