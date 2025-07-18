Солдат побив, командир спостерігав: посадовці Київських ТЦК отримали підозри через смерть мобілізованого

По прибуттю до столиці постраждалого винесли з автобуса на плац, де була констатована його смерть

ДБР повідомило про підозри двом посадовцям ТЦК

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозри заступнику начальника Подільського районного ТЦК та СП та солдату Шевченківського районного ТЦК та СП Києва у справі про смерть мобілізованого. Обидва фігуранти перебувають під вартою, і 17 липня суд продовжив застосування цього запобіжного заходу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

За даними слідства, у травні 2025 року співробітники ТЦК здійснювали перевезення мобілізованих громадян з навчальних центрів у західних областях до Києва. Серед них був мешканець столиці, який мав певні проблеми зі здоров'ям. Під час поїздки він почав порушувати спокій в автобусі та сперечатися з працівниками ТЦК.

У відповідь на це, солдат Шевченківського ТЦК застосував до громадянина електрошокер та побив його. Заступник начальника Подільського районного ТЦК та СП, який безпосередньо перебував в автобусі і відповідав за перевезення військовозобов'язаних, не відреагував на дії підлеглого та не припинив побиття, хоча мав реальну змогу це зробити.

По прибуттю до столиці постраждалого винесли з автобуса на плац, де була констатована його смерть.

Солдат Шевченківського ТЦК підозрюється у перевищенні службових повноважень, що спричинили настання тяжких наслідків, вчинені в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Заступник начальника Подільського ТЦК підозрюється в умисному неприпиненні кримінального правопорушення, що вчиняється підлеглим, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 426 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Нагадаємо, у Чернігові чоловік наїхав на ногу військовослужбовцю Територіального центру комплектування. Новозаводський районний суд оголосив йому покарання. Про це передає «Главком» з посиланням на вирок суду.

Зазначається, що 19 травня 2025 року біля одного із супермаркетів міста на вулиці Чорновола представник ТЦК під час проведення перевірки військово-облікового документа в чоловіка з'ясував, що останній перебуває у розшуку. Після чого офіцер мобілізаційного відділення повідомив чоловіку, що йому треба пройти з ними для складання протоколу про адміністративне правопорушення.