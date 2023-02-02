Наслідки атаки на Краматорськ: кількість жертв збільшилася 

Рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблої жінки

Під завалами будинку, який було зруйновано російською ракетою, знайшли ще одну жертву. Про це повідомляє голова Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

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«Рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблої жінки», – написав він.

Таким чином, загальна кількість жертв ударів, які Росія нанесла впродовж останніх 26 годин (1-го та 2-го лютого) – це чотири загиблих та щонайменше 26 травмованих та поранених.

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Нагадаємо, вчора, 1 лютого, пізно ввечері місто Краматорськ було атаковане з повітря. Внаслідок російського ракетного удару в Краматорську зруйновано з четвертого по перший поверхи чотириповерхового житлового будинку з подальшим займанням припаркованих автомобілів. Є поранені та загиблі.

Сьогодні, 2 лютого, окупанти знову вдарили по місту. Пошкодили 13 двоповерхівок, три чотириповерхівки, дитячу поліклініку та школу, гаражі та автівки. Є поранені.