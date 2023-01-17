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У Дніпрі рятувальники з-під завалів дістали тіло загиблої дитини

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Дніпрі рятувальники з-під завалів дістали тіло загиблої дитини
фото: Валентин Резніченко/Facebook

Усього відомо про загибель 41 особи

Сьогодні зранку, 17 січня, з-під завалів зруйнованого житлового будинку у Дніпрі рятувальники дістали тіло загиблої дитини. Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Дніпро. О 09:46 з-під завалів зруйнованого житлового будинку на четвертому  поверсі дістали тіло однієї загиблої дитини», – йдеться у повідомленні.

За словами Тимошенка, всього загинуло 41 особа (з них чотири дитини), травмовано 79 осіб (з них 16 дітей) та врятовано 39 осіб (з них шестеро дітей).

Раніше повідомлялося, що понад 63 години триває рятувальна операція у Дніпрі, де російська ракета влучила у багатоповерхових житловий будинок. Уламки зруйнованого будинку розібрані на 90%. Внаслідок ракетного удару РФ по будинку в Дніпрі загинули 40 осіб. Нагадаємо, 14 січня у багатоповерхівку влучила російська ракета.

Теги: Дніпро рятувальники ракета Кирило Тимошенко війна

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