У Дніпрі рятувальники з-під завалів дістали тіло загиблої дитини

Усього відомо про загибель 41 особи

Сьогодні зранку, 17 січня, з-під завалів зруйнованого житлового будинку у Дніпрі рятувальники дістали тіло загиблої дитини. Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

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«Дніпро. О 09:46 з-під завалів зруйнованого житлового будинку на четвертому поверсі дістали тіло однієї загиблої дитини», – йдеться у повідомленні.

За словами Тимошенка, всього загинуло 41 особа (з них чотири дитини), травмовано 79 осіб (з них 16 дітей) та врятовано 39 осіб (з них шестеро дітей).

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Раніше повідомлялося, що понад 63 години триває рятувальна операція у Дніпрі, де російська ракета влучила у багатоповерхових житловий будинок. Уламки зруйнованого будинку розібрані на 90%. Внаслідок ракетного удару РФ по будинку в Дніпрі загинули 40 осіб. Нагадаємо, 14 січня у багатоповерхівку влучила російська ракета.