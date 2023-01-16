ЗСУ повідомили, скільки крилатих ракет Росія тримає напоготові в морі

Окупанти зосередили шість ракетоносіїв у Чорному морі

Станом на 16 січня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться до 17 ворожих кораблів, з них шість носіїв крилатих ракет «Калібр» загальний залпом 30 ракет. Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні два корабелі. А в Середземному морі – дев'ять ворожих кораблів, з них п'ять носіїв крилатих ракет «Калібр» загальний залп – 72 ракети.

Крім того, за добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

Будь ласка, читайте текст після реклами

до Азовського моря – 40 суден, з них 5 суден рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря – 23 судна, з них 6 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Нагадаємо, противник 14 січня завдав масованих ракетних ударів по території України. Зранку зенітними керованими ракетами С-400 (С-300) з північного напрямку була атакована столиця.

Для завдання ракетних ударів по столиці та інших населених пунктах України ворог застосував зенітні керовані ракети С-300/С-400. Також здійснив 41 пуск крилатих ракет повітряного і морського базування та керованих авіаційних ракет, що є високоточною зброєю, 26 ракет знищили наші захисники.

Країна-агресорка РФ під час атаки на Україну 14 січня використала половину з підготовлених до удару «Калібрів» у Чорному морі. Решта ж залишається на бойовому чергуванні, а отже можуть бути використані.