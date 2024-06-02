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Наступ РФ у Харківській області: чи є загроза прориву на Золочівському напрямку

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Наступ РФ у Харківській області: чи є загроза прориву на Золочівському напрямку
Зараз активних дій ворога на Золочівському напрямку немає
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Бої на Харківщині точаться в районі населених пунктів Вовчанськ та Стариця

Сили оборони України наразі не фіксують активізацію ворога в напрямку міста Золочів, розташованого приблизно за 40 км від Харкова і за 25 км від кордону з Росією. Про це повідомив речник Оперативно-тактичного угруповування військ «Харків» Юрій Повх в етері телемарафону.

«Військові оперують лише фактами. Зараз активних дій ворога на Золочівському напрямку немає. Але Сили оборони завжди напоготові і чекають будь-яких дій ворога на всіх напрямках», – наголосив спікер.

За його словами, станом на ранок бої на Харківському напрямку точаться у напрямку населених пунктів Вовчанськ та Стариця. Втрати ворога за добу в цьому районі складають 115 осіб пораненими та вбитими.

Росіяни використовують для атак тактику малих груп під прикриттям артилерії, додав Повх.

Наступ РФ у Харківській області: чи є загроза прориву на Золочівському напрямку фото 1
мапа: DeepState

Нагадаємо, що, за даними аналітиків, 31 травня та 1 червня тривали бої під Липцями та між Глибоким (на північ від Липців) і Лук’янцями (на північний схід від Липців). Українські чиновники продовжують попереджати, що російські війська можуть розпочати наступальні дії на Золочівському напрямку (на північний захід від міста Харків).

Раніше ISW попереджав, що російські загарбники, ймовірно, мають намір розпочати другу фазу своєї наступальної операції на півночі Харківської області після запланованого захоплення Вовчанська.

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Теги: війна Харківщина фронт наступ

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