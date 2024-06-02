Втрати ворога станом на 2 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1080 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 1 червня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 1 червня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 1 червня втратила:
- особового складу ‒ близько 509860 (+1080) осіб;
- танків ‒ 7765 (+25) од.;
- бойових броньованих машин ‒ 14980 (+33) од.;
- артилерійських систем – 13233 (+49) од.;
- РСЗВ – 1089 (+1) од.;
- засоби ППО ‒ 821 (+6) од.;
- літаків – 357 (+0) од.;
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10699 (+82);
- крилаті ракети ‒ 2268 (+38);
- кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18092 (+86) од.;
- спеціальна техніка ‒ 2195 (+14).
Активність флоту окупантів станом на 2 червня:
- У Чорному морі три ворожі кораблі, серед яких один носій крилатих ракет «Калібр».
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
- У Середземному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – сім суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – сім суден, з них чотири рухались із протоки Босфор.
Втрати авіаційних систем ворога
У ніч на 2 червня російські окупанти атакували Україну крилатою ракетою «Іскандер-К» із Криму в напрямку Харківської області, зенітною керованою ракетою С-300 із окупованої Донеччини та 25-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із мису Чауда (Крим), районів Єйськ та Приморсько-Ахтарськ (РФ).
Відбивали удар винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України, залучались засоби радіоелектронної боротьби.
Упродовж ночі захисниками неба збито 24 «шахеди» у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Вінницькій областях.
Нині триває 830-й день повномасштабної війни в Україні.
За даними аналітиків, 31 травня та 1 червня тривали бої під Липцями та між Глибоким (на північ від Липців) і Лук’янцями (на північний схід від Липців). Українські чиновники продовжують попереджати, що російські війська можуть розпочати наступальні дії на Золочівському напрямку (на північний захід від міста Харків).
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