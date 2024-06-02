Втрати ворога станом на 2 червня 2024 – Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1080 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 1 червня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 1 червня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 1 червня втратила:

особового складу ‒ близько 509860 (+1080) осіб;

танків ‒ 7765 (+25) од.;

бойових броньованих машин ‒ 14980 (+33) од.;

артилерійських систем – 13233 (+49) од.;

РСЗВ – 1089 (+1) од.;

засоби ППО ‒ 821 (+6) од.;

літаків – 357 (+0) од.;

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10699 (+82);

крилаті ракети ‒ 2268 (+38);

кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,

підводні човни ‒ 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 18092 (+86) од.;

спеціальна техніка ‒ 2195 (+14).

Втрати ворога станом на 2 червня 2024 року інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 2 червня:

У Чорному морі три ворожі кораблі, серед яких один носій крилатих ракет «Калібр».

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

У Середземному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – сім суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – сім суден, з них чотири рухались із протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 2 червня 2024 року інфографіка: ВМС ЗСУ

Втрати авіаційних систем ворога

У ніч на 2 червня російські окупанти атакували Україну крилатою ракетою «Іскандер-К» із Криму в напрямку Харківської області, зенітною керованою ракетою С-300 із окупованої Донеччини та 25-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із мису Чауда (Крим), районів Єйськ та Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Відбивали удар винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України, залучались засоби радіоелектронної боротьби.

Упродовж ночі захисниками неба збито 24 «шахеди» у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Вінницькій областях.

Втрати авіаційних систем ворога 2 червня 2024 року інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Нині триває 830-й день повномасштабної війни в Україні.

За даними аналітиків, 31 травня та 1 червня тривали бої під Липцями та між Глибоким (на північ від Липців) і Лук’янцями (на північний схід від Липців). Українські чиновники продовжують попереджати, що російські війська можуть розпочати наступальні дії на Золочівському напрямку (на північний захід від міста Харків).