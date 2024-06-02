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Втрати ворога станом на 2 червня 2024 – Генштаб ЗСУ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 2 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 830-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1080 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 1 червня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 1 червня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 1 червня втратила:

  • особового складу ‒ близько 509860 (+1080) осіб;
  • танків ‒ 7765 (+25) од.;
  • бойових броньованих машин ‒ 14980 (+33) од.;
  • артилерійських систем – 13233 (+49) од.;
  • РСЗВ – 1089 (+1) од.;
  • засоби ППО ‒ 821 (+6) од.;
  • літаків – 357 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10699 (+82);
  • крилаті ракети ‒ 2268 (+38);
  • кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18092 (+86) од.;
  • спеціальна техніка ‒ 2195 (+14).
Втрати ворога станом на 2 червня 2024 року
Втрати ворога станом на 2 червня 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 2 червня:

  • У Чорному морі три ворожі кораблі, серед яких один носій крилатих ракет «Калібр».
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
  • У Середземному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – сім суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – сім суден, з них чотири рухались із протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 2 червня 2024 року
Активність флоту окупантів станом на 2 червня 2024 року
інфографіка: ВМС ЗСУ

Втрати авіаційних систем ворога

У ніч на 2 червня російські окупанти атакували Україну крилатою ракетою «Іскандер-К» із Криму в напрямку Харківської області, зенітною керованою ракетою С-300 із окупованої Донеччини та 25-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із мису Чауда (Крим), районів Єйськ та Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Відбивали удар винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України, залучались засоби радіоелектронної боротьби.

Упродовж ночі захисниками неба збито 24 «шахеди» у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Вінницькій областях.

Втрати авіаційних систем ворога 2 червня 2024 року
Втрати авіаційних систем ворога 2 червня 2024 року
інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Нині триває 830-й день повномасштабної війни в Україні. 

За даними аналітиків, 31 травня та 1 червня тривали бої під Липцями та між Глибоким (на північ від Липців) і Лук’янцями (на північний схід від Липців). Українські чиновники продовжують попереджати, що російські війська можуть розпочати наступальні дії на Золочівському напрямку (на північний захід від міста Харків).

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 2 червня 2024 року
Теги: війна Генштаб фронт втрати

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