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На Харківщині зафіксували найдовшу за час війни тривогу

Надія Карбунар
glavcom.ua
На Харківщині зафіксували найдовшу за час війни тривогу
В окремих частинах Харківщини відбій тривоги не оголошували вже кілька днів
фото з відкритих джерел

Небезпека затягнулася через активізацію російських окупантів у Вовчанській та Липецькій громадах

У Харківській області 16 травня 2024 року зафіксували найдовшу від початку війни повітряну тривогу. Відповідно до карти повітряних тривог, сирени в регіоні сповістили про загрозу ще о 08:15 ранку. Відбій пролунав тільки о 00:48 17 травня. Таким чином, тривога в Харківській області тривала 16 годин і 33 хвилини.

Варто зазначити, що в окремих частинах Харківщини відбій тривоги не оголошували вже кілька днів. Так, через активізацію російських окупантів у Вовчанській та Липецькій громадах тривога триває вже 4 дні та 14 годин. Її оголосили ще об 11:37 12 травня.

На Харківщині зафіксували найдовшу за час війни тривогу фото 1

Тим часом, рекордну тривалість тривоги за час повномасштабної війни зафіксовано на Луганщині. Там відбою не було вже 773 дні та 6 годин. Востаннє офіційно про тривогу мешканців Луганщини сповіщали 4 квітня 2022 року.

Нагадаємо, у ніч проти п'ятниці, 17 травня, росіяни атакували Харків «Шахедами», у місті лунали вибухи.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони виявляють місця скупчення ворога та знищують його на Харківському напрямку, не дозволяючи росіянам закріпитись у північній частині Вовчанська.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що на півночі Харківської області темп наступальних операцій російських військ продовжує знижуватись після того, як вони спочатку захопили райони, які були менш захищені. Ворожі сили змогли просунутися вглиб регіону не більш ніж на вісім кілометрів від державного кордону. 

До слова, на Харківщині російські загарбники беруть в полон і розстрілюють місцевих жителів північної частини Вовчанська.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 16 травня 2024 року
Теги: 2 травня тривога Харків війна полон росіяни

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