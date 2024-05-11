Окупанти просунулися поблизу Авдіївки: аналіз ISW

Російські війська продовжували наступ у районі Часового Яру

Українські війська відбили російські атаки на Сіверському напрямку. Водночас окупанти почали наступальну операцію на півночі Харківської області, просунулися поблизу Авдіївки та Донецька. Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська вранці 10 травня почали наступальну операцію вздовж російсько-українського кордону на півночі Харківської області та досягли значних успіхів. Російські війська, ймовірно, проводять початкову фазу наступальної операції на північ від Харкова, яка має обмежені оперативні цілі, але покликана досягти стратегічного ефекту відтягування української живої сили та техніки з інших критичних ділянок фронту на сході України.

10 травня російські війська продовжували наступ на рубежі Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але лінія фронту на цьому напрямку не змінилася. Речник Українського угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин заявив, що російські війська протягом останніх тижнів ведуть від 10 до 20 піхотних ударів на день на Лиманському напрямку і що російські війська лише періодично проводять штурми за підтримки бронетехніки.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська відбили російські атаки на Сіверському напрямку (на північний схід від Бахмута) у районах Верхньокам’янського (на схід від Сіверська) та Роздолівки (на південь від Сіверська).

Російські війська продовжували наступ у районі Часового Яру, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Продовжували наступати біля Богданівки та Калинівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

Повідомляється, що російські війська просунулися на захід від Авдіївки 10 травня на тлі продовження російських наступальних операцій у цьому районі, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Окупанти нещодавно незначно просунулися на захід від Донецька на тлі боїв у цьому районі. Геолокаційні кадри, опубліковані 10 травня, показують, що російські війська нещодавно незначно просунулися вздовж смуги вітру на південь від Красногорівки (на захід від міста Донецька).

Російські сили незначно просунулися в районі кордону Донецько-Запорізької області на тлі боїв у цьому районі 10 травня. Геолокаційні кадри показують, що російські війська незначно просунулися на південний захід від Урожайного. Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 10 травня, показують, що російські війська нещодавно трохи просунулися на південь від Старомайорського.

10 травня тривали позиційні бойові дії на заході Запорізької області, однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не зафіксовано. Позиційні бойові дії тривали поблизу Роботиного та Вербового.

На лівобережжі Херсонщини 10 травня тривали позиційні бої, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Російські та українські джерела повідомляли про продовження позиційних боїв поблизу Кринок, Антонівського мосту (на північ від Олешок) та невизначених островів у дельті річки Дніпро біля Козачих Лагерів.