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Зеленський підписав законопроєкти про продовження дії воєнного стану та мобілізації

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський підписав законопроєкти про продовження дії воєнного стану та мобілізації
Зеленський схвалив продовження строку дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації ще на 90 діб
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Продовження воєнного стану та мобілізації почне діяти з 14 травня – до 11 серпня 2024 року

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкти №11234 та №11235 щодо продовження в Україні строку дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації ще на 90 діб. Про це стало відомо на сайті Верховної Ради.

Зокрема, нове продовження воєнного стану та мобілізації почне діяти з 14 травня – до 11 серпня 2024 року. Це 11-те продовження цих термінів від початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації в Україні ще на 90 діб.

Як повідомлялося, Верховна Рада проголосувала за продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Цей правовий режим діятиме щонайменше ще 90 днів, а саме до 11 серпня 2024 року.

Раніше 7 травня, комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки схвалив президентські законопроєкти щодо продовження в Україні строку дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів. 

До слова, президент України Володимир Зеленський звільнив генерала Валерія Залужного з військової служби за станом здоров’я.

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Теги: Володимир Зеленський президент мобілізація війна

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