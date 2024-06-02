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Карта бойових дій в Україні станом на 2 червня 2024 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 2 червня 2024 року
На Сіверському напрямку кількість бойових зіткнень зросла до 10
фото: Генштаб ЗСУ

На Краматорському напрямку російські війська атакували за підтримки авіації

Російські окупанти продовжують тероризувати Харківщину авіаударами зі своєї території. Зокрема, з району Бєлгорода (РФ) агресор завдав удар однією КАБ по Харкову та Великих Проходах відповідно, три КАБи ворог скинув по Руській Лозовій, ще по одному КАБу у П’ятихатку та Чайківку, по Ветеринарному вдарили вісьмома некерованими авіаційними ракетами.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 червня 2024 року фото 1

Новини війни в Україні

Оборонна операція наших військ триває. З початку доби відбулося 73 бойових зіткнень. Найбільше боїв відбулося на Покровському напрямку. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Російські загарбники намагаються використати перевагу в живій силі і техніці та підтримку з повітря. Підрозділи Сил оборони стримують ворожі спроби просування у глибину території України, завдають окупантам вогневого ураження та виснажують його по всій лінії фронту. 

На Харківському напрямку

Агресор завдав удар однією КАБ по Харкову та Великих Проходах відповідно, три КАБи ворог скинув по Руській Лозовій, ще по одному КАБу у П’ятихатку та Чайківку, по Ветеринарному вдарили вісьмома некерованими авіаційними ракетами.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 червня 2024 року фото 2
мапа: DeepState

На Куп’янському напрямку

Кількість бойових зіткнень зросла до чотирьох. Дві атаки наші воїни успішно відбили, ще дві тривають поблизу Дружелюбівки. Тут російські окупанти теж активно застосовують керовані авіаційні бомби. Зокрема, два удари КАБАми зазнала Дружелюбівка та однією КАБ ворог вдарив по Райгородці. По Тобаївці та Синьківці російська авіація нанесла вогневе ураження НАРами, сім і 14 ракет відповідно.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 червня 2024 року фото 3
мапа: DeepState

На Лиманському напрямку

На даному напрямку без особливих змін. 

Карта бойових дій в Україні станом на 2 червня 2024 року фото 4
мапа: DeepState

На Сіверському напрямку

Кількість бойових зіткнень зросла до 10. Одну атаку українські захисники відбили, дев’ять ще тривають. Ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку

Російські війська атакували за підтримки авіації. Чотири штурмові дії російських загарбників відбили підрозділи Сил оборони.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 червня 2024 року фото 5
мапа: DeepState

На Покровському напрямку

З початку доби тут нараховується уже 23 бойових зіткнення. Ворог намагається протиснути нашу оборону за підтримки авіації. 14 атак наші воїни відбили, дев’ять ще тривають.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 червня 2024 року фото 6
мапа: DeepState

На Времівському напрямку

Українські воїни відбили чотири атаки російських окупантів.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 червня 2024 року фото 7
мапа: DeepState

На Торецькому напрямку

На даному напрямку без особливих змін. 

Карта бойових дій в Україні станом на 2 червня 2024 року фото 8
мапа: DeepState

На Курахівському напрямку

Загальна кількість атак зросла до 19. Сили оборони України успішно відбили 13 штурмових дій російських загарбників. Ще шість боїв тривають поблизу Красногорівки, Костянтинівки та Водяного, де ворог активно застосовує авіацію.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 червня 2024 року фото 9
мапа: DeepState

На Оріхівському напрямку

На даному напрямку без особливих змін. 

Карта бойових дій в Україні станом на 2 червня 2024 року фото 10
мапа: DeepState

На Придніпровському напрямку

В районі Кринок, з початку доби відбулося три бойові зіткнення. Ворог застосовував авіацію.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 червня 2024 року фото 11
мапа: DeepState

Нагадаємо, триває 830-й день повномасштабної війни в Україні. 

Теги: війна Україна українці військові ЗСУ росія окупанти Харківщина Донеччина Луганщина Херсонщина Запоріжжя

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Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 2 червня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 2 червня 2024 року
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