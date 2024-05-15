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Президент Чехії сумнівається, що Україна зможе повернути свої території найближчим часом

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Президент Чехії сумнівається, що Україна зможе повернути свої території найближчим часом
Щодо членства України в НАТО, президент Чехії не сумнівається, що країна стане частиною Альянсу, але тільки після закінчення війни
фото: idnes.cz

Петра Павел: «Було б наївно стверджувати, що Україна зможе повернути окуповані території у найближчому майбутньому»

 Росія так просто не віддасть окуповані українські території і, навряд, чи українці зможуть повернути свої землі у найближчому майбутньому. Про це заявив президент Чехії Петр Павел в інтерв'ю Sky News.

«Ми маємо бути реалістами. Було б наївно стверджувати, що Україна зможе повернути окуповані території у найближчому майбутньому. Росія не віддасть просто так території, які вона окупує. Нам потрібно зупинити війну, а потім розпочати обговорювати майбутні домовленості. Якийсь компроміс міг би бути, але не без згоди України, Росії та країн, які будуть гарантами цієї угоди», – сказав Павел.

Щодо членства України в НАТО, президент Чехії не сумнівається, що країна стане частиною Альянсу, але тільки після закінчення війни. «Ми маємо прийти до врегулювання, відновлення миру в регіоні, і тоді ми зможемо говорити про потенційне членство України», – додав чеський лідер.

Він також зазначив, що  НАТО не може розмістити своїх військових на території України, щоб вони воювали. Це означатиме початок конфлікту між Росією та Альянсом.

«Ніхто не хоче такого конфлікту в Європі», – президент Чехії.

Нагадаємо, перші відправлення Україні артилерійських боєприпасів в межах чеської ініціативи відбудуться наприкінці травня або на початку червня. 

Раніше прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що у межах ініціативи щодо закупівлі артилерійських снарядів для України вже укладено контракти на постачання перших 180 тис. боєприпасів.

Читайте також: Чехія знайшла понад мільйон боєприпасів для України – президент Павел 
Теги: Чехія Петр Павел окупація війна

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