Під Обуховом російські окупанти збили наш літак: п’ятеро загиблих (фото)
На Київщині впав літак ЗСУ
Російські окупанти збили наш літак в Київській області між с. Жуківці та Трипілля Обухівського району. Про це повідомили рятувальники.
На борту перебувало 14 осіб, п’ять осіб загинуло. ДСНС ліквідовує пожежу.
Як відомо, російські окупанти прориваються в Київ: йдуть бої.
До слова, Бровари обстріляли російські окупанти. Є загиблі та поранені.
Нагадаємо, перед тим військові на Луганщині збили сьомий літак росіян. Також військові знищили два російських гвинтокрили біля Гостомеля
Тим часом російські окупанти атакують Херсонщину: що відомо на даний момент (відео).