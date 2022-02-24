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    Події в Україні

    Під Обуховом російські окупанти збили наш літак: п’ятеро загиблих (фото)

    На місці працюють рятувальники - Під Обуховом російські окупанти збили наш літак: п’ятеро загиблих (фото)
    На місці працюють рятувальники

    На Київщині впав літак ЗСУ

    Російські окупанти збили наш літак в Київській області між с. Жуківці та Трипілля Обухівського району. Про це повідомили рятувальники.

    На борту перебувало 14 осіб, п’ять осіб загинуло. ДСНС ліквідовує пожежу.

    Як відомо, російські окупанти прориваються в Київ: йдуть бої.

    До слова, Бровари обстріляли російські окупанти. Є загиблі та поранені.

    Нагадаємо, перед тим військові на Луганщині збили сьомий літак росіян. Також військові знищили два російських гвинтокрили біля Гостомеля

    Тим часом російські окупанти атакують Херсонщину: що відомо на даний момент (відео).

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    Теги: окупанти ЗСУ ДСНС літак рятувальники
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    Під Обуховом російські окупанти збили наш літак: п’ятеро загиблих (фото)