Навіщо РФ посилила оборону Севастополя бойовими дельфінами: дані розвідки Британії

Патрулювання акваторії навколо Севастопольської бухти почастішало і тепер охоплює велику площу

Росія навчила тварин для ряду місій

Російські загарбники посилили захист бази Чорноморського флоту в Севастополі. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

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«З літа 2022 року військово-морський флот Росії інвестував у значне посилення безпеки головної бази Чорноморського флоту в Севастополі. Це включає щонайменше чотири шари сіток і бонів на вході в гавань. Останніми тижнями цей захист, ймовірно, також був посилений збільшенням кількості навчених морських ссавців», – йдеться в повідомленні.

Розвідка повідомляє про майже вдвічі більше плаваючих загонів для ссавців у гавані, де, ймовірно, містяться афаліни.

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Зазначається, що в арктичних водах флот також використовує білух і тюленів.

«Росія навчила тварин для ряду місій, але ті, що знаходяться в Севастопольській гавані, швидше за все, призначені для протидії ворожим водолазам», – додають у розвідці.

Раніше Головне управління розвідки Міноборони України звернулося до жителів тимчасово окупованого Криму.