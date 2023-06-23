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Навіщо РФ посилила оборону Севастополя бойовими дельфінами: дані розвідки Британії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Навіщо РФ посилила оборону Севастополя бойовими дельфінами: дані розвідки Британії
Патрулювання акваторії навколо Севастопольської бухти почастішало і тепер охоплює велику площу
фото ілюстративне

Росія навчила тварин для ряду місій

Російські загарбники посилили захист бази Чорноморського флоту в Севастополі. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

«З літа 2022 року військово-морський флот Росії інвестував у значне посилення безпеки головної бази Чорноморського флоту в Севастополі. Це включає щонайменше чотири шари сіток і бонів на вході в гавань. Останніми тижнями цей захист, ймовірно, також був посилений збільшенням кількості навчених морських ссавців», – йдеться в повідомленні.

Навіщо РФ посилила оборону Севастополя бойовими дельфінами: дані розвідки Британії фото 1

Розвідка повідомляє про майже вдвічі більше плаваючих загонів для ссавців у гавані, де, ймовірно, містяться афаліни.

Зазначається, що в арктичних водах флот також використовує білух і тюленів.

Навіщо РФ посилила оборону Севастополя бойовими дельфінами: дані розвідки Британії фото 2

«Росія навчила тварин для ряду місій, але ті, що знаходяться в Севастопольській гавані, швидше за все, призначені для протидії ворожим водолазам», – додають у розвідці.

Раніше Головне управління розвідки Міноборони України звернулося до жителів тимчасово окупованого Криму.

Теги: британська розвідка Крим війна окупанти

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