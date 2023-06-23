Навіщо РФ посилила оборону Севастополя бойовими дельфінами: дані розвідки Британії
Росія навчила тварин для ряду місій
Російські загарбники посилили захист бази Чорноморського флоту в Севастополі. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.
«З літа 2022 року військово-морський флот Росії інвестував у значне посилення безпеки головної бази Чорноморського флоту в Севастополі. Це включає щонайменше чотири шари сіток і бонів на вході в гавань. Останніми тижнями цей захист, ймовірно, також був посилений збільшенням кількості навчених морських ссавців», – йдеться в повідомленні.
Розвідка повідомляє про майже вдвічі більше плаваючих загонів для ссавців у гавані, де, ймовірно, містяться афаліни.
Зазначається, що в арктичних водах флот також використовує білух і тюленів.
«Росія навчила тварин для ряду місій, але ті, що знаходяться в Севастопольській гавані, швидше за все, призначені для протидії ворожим водолазам», – додають у розвідці.
Раніше Головне управління розвідки Міноборони України звернулося до жителів тимчасово окупованого Криму.
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