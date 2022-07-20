Знищення радіолокаційної станції РФ на Херсонщині: чому це важливо

Ракети пролетіли 100 км

Українські захисники на Херсонщині знищили радіолокаційну станцію за понад 100 км від позицій, які зараз займають ЗСУ. Сьогодні в українській армії для Himars використовують високоточні ракети M31A1 GMLRS, у яких заявлена дальність стрільби 84 км: це на 16 км менше, аніж пролетіли ракети. Це свідчить про те, що ракетні системи Himars не лише здатні потужно нищити зброю ворога, а й можуть суттєво вплинути на перебіг війни.

Про знищення радіолокаційної станції РФ 19 липня повідомив спікер Одеської ОВА Сергій Братчук. А 20 липня пресслужба Сухопутних військ ЗСУ підтвердила цей факт.

«У Лазурному знищили надсучасну російську станцію радіолокації 48Я6-К1 «Підліт». Найцікавіше те, що знищили її в Херсонській області, більш ніж за 100 км від позицій, які зараз займають ЗСУ», – йдеться в повідомленні.

«Підліт» – універсальна мобільна твердотільна трикоординатна радіолокаційна станція з фазованою антенною решіткою кругового огляду та виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах у складній перешкодовій обстановці.

Станція розроблена концерном ППО «Алмаз-Антей» для Повітряно-Космічних Сил РФ. Комплекс призначений для видачі цілевказівки для ЗРК С-300, С-400 та подібних до них.

Комплекс базується на шасі КАМАЗ, що робить його мобільним. Станція має забезпечувати:

виявлення і визначення координат цілей;

захоплювати та супроводжувати будь-які аеродинамічні цілі;

видавання інформації про мету систем ППО та винищувачів.

Установка почала надходити до російських військ лише 7 років тому, у 2015 році.

За даними групи Walter Report, сьогодні в українській армії для Himars використовують високоточні ракети M31A1 GMLRS, у яких заявлена дальність стрільби 84 км, що на 16 км менше, аніж ракети пролетіли.

Відстань від підконтрольної території до Лазурного майже 100 км

Нагадаємо, 19 червня ЗСУ вдарили по мосту, яким рашисти перевозили техніку та паливо. Пізніше херсонська облрада повідомила про стан Антонівського мосту після вибуху.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України на Херсонщині завдали ударів по скупченню озброєння, техніки та складу боєприпасів в районі Райського та по складу боєприпасів в районі Берислава, об’єкти знищено.

До слова, триває 146-й день повномасштабної війни Росії проти України. Залишається високим рівень загрози ракетних ударів по всій території України. Українські захисники відбили всі спроби ворожого штурму на Донбасі та Харківщині.

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