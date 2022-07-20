Україна отримає від США додаткові системи Himars

Це буде 16-ий такий пакет на підтримку України

Адміністрація президента США Джо Байдена цього тижня оголосить про виділення Україні чергового пакету військової допомоги для України, який включатиме додаткові ракетні системи Himars. Відповідну заяву зробив на брифінгу координатор Ради з нацбезпеки США і стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

«Ми продовжимо надавати Україні історичні рівні безпекової допомоги. Пізніше цього тижня адміністрація оголосить про новий пакет допомоги із військовим обладнанням для України. Це буде 16-ий такий пакет на підтримку України з початку президентства Джо Байдена», – сказав він.

Кірбі уточнив, що до нового пакета допомоги увійдуть додаткові системи Himars, «які українці використовували дуже ефективно для зміни ситуації на полі бою», а також додаткові снаряди для реактивних систем залпового вогню і артилерії.

Варто зауважити, що за словами міністра оборони України Олексія Резнікова, Україні треба принаймні 50 систем Himars та M270, щоб ефективно стримувати ворога, а для ефективного контрнаступу – принаймні 100 таких систем.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що завдяки американським ракетним установкам Himars українським військам вдалося стабілізувати ситуацію на фронті.

Як відомо, українські військові все частіше повідомляють про успішні удари по російських командних пунктах, складах боєприпасів на окупованих Росією територіях. ЗСУ почали завдавати успішних ударів по російських тилах після того, як до України прибули передані США системи залпового вогню Himars, які можуть вражати цілі на відстані близько 70-80 кілометрів.

Раніше заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов повідомив, що окупанти змушені переносити свої склади з боєприпасами та пальним на більшу відстань від фронту. Наразі розглядається можливість розташування складів російської армії бригадного рівня на відстані 100 км від лінії фронту, складів корпусового рівня – 150 км від лінії фронту.