Київ готовий відправити своїх рятувальників на Західну Україну



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На Буковині затопило села Фото: ДСНС

Кличко вважає, що Київ не повинен стояти осторонь

Київ готова відправити рятувальників у західний регіон України на допомогу в боротьбі з наслідками стихії. Про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

«Хочу повідомити, що столична влада готова надати допомогу та відправити рятувальників у західний регіон України, в Карпати, для боротьби з наслідками стихії. Всі бачили, який там паводок і як потерпають люди. Я переконаний, ми не маємо права стояти осторонь», - підкреслив Кличко.

Нагадаємо, через негоду у західних областях України ще з понеділка 22 червня почалися паводки. Так, ще 22 червня поблизу села Банилів Вижненського району на річці Черемош стався порив дамби №5 на відрізку понад 10 метрів.

Зазначимо, що вже тоді рятувальники попередили про паводки у Карпатах. Фахівці повідомили, що затопить щонайменше чотири райони.

Через паводок понад тисяча мешканців Буковини залишилася без газу.

У ДСНС попередили, що в середу, 24 червня, через дощі очікується максимальний рівень води у річці Прут на Буковині, під загрозою затоплення вісім навколишніх сіл.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що для подолання наслідків паводків на Західну Україну направлено додаткові сили та авіацію МВС.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що ситуація у підтоплених районах Західної України критична.

Вранці 24 червня на Прикарпаття вилетіли прем'єр-міністр Денис Шмигаль і глава МВС Аваков з метою скоординувати роботу з подолання наслідків паводків.