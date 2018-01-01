Негода в Україні: без світла – майже 400 населених пунктів
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Найбільше знеструмлених населених пунктів знаходиться на території Львівської області
В Україні через негоду, що сталася в ніч на 4 лютого, без електропостачання знаходяться близько 400 населених пунктів. Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій.
За її даними, до спрацювання системи захисту ліній електропередач, що викликало знеструмлення, призвело ускладнення погодних умов (дощ, сніг, налипання мокрого снігу).
Населені пункти знеструмлені у 7 областях: Львівська – 220 населених пунктів, Ів.-Франківська – 46 населених пунктів, Закарпатська – 44 населених пункти, Тернопільська – 43 населених пункти, Рівненська – 22 населених пункти, Чернігівська – 18 населених пунктів та Сумська – 1 населений пункт.
До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.