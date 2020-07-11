Гасіння лісової пожежі на Луганщині продовжується, відкритого вогню немає, – ДСНС



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На місці пожежі розгорнуто оперативний штаб, пункт життєзабезпечення, працює оперативна група ДСНС

Всього до ліквідації пожежі залучено 720 чоловік та 198 одиниць техніки

На ранок суботи, 11 липня, на місці лісової пожежі у Луганській області відкритого горіння не спостерігається, проте помітно тління деревини в окремих осередках. Про це повідомляє пресцентр ДСНС України.

«Продовжується гасіння лісової пожежі, що виникла 6 липня 2020 року поблизу с. Осколонівка Новоайдарського району Луганської області», – йдеться у повідомленні.

У ДСНС нагадали, що о 17:40 9 липня пожежу локалізовано. Орієнтовна площа, пройдена вогнем, становила близько 5 тис. га.

«Станом на 07 год. 11 липня 2020 року відкритого вогню немає, спостерігається тління окремих осередків лісової підстилки та деревини (22, між 27 та 35, 84 квартали Борівського та Піщаного лісництв)», – повідомили надзвичайники.

Додається, що всього до ліквідації пожежі залучено 720 чоловік та 198 одиниць техніки, з них від ДСНС – 535 чоловік особового складу та 106 одиниць пожежно-рятувальної та іншої спеціальної техніки.

«На місці пожежі розгорнуто оперативний штаб, пункт життєзабезпечення, працює оперативна група ДСНС», – резюмували в пресцентрі.

Як повідомлялося, лісову пожежу, яка виникла 6 липня поблизу с. Осколонівка Новоайдарського району на Луганщині, було локалізовано сьогодні вранці. Проте, у зв’язку з поривчастим вітром (до 25 м/с) та високою температурою повітря (+ 38) відбулося розповсюдження пожежі на с. Смолянинове та Вовче.

Нагадаємо, у мережі інтернет з’явилися відео, на яких зображено підпал невідомими скошеного поля у Луганській області.

Зазначимо, що правоохоронці розглядають три основні версії виникнення лісової пожежі в області: погодні умови, необережне поводження з вогнем та умисний підпал.

Окрім трьох основних версій виникнення пожежі на Луганщині, правоохоронці розглядають версію можливого потрапляння снарядів з території, тимчасово непідконтрольної Україні.

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