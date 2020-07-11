Гасіння лісової пожежі на Луганщині продовжується, відкритого вогню немає, – ДСНС
Всього до ліквідації пожежі залучено 720 чоловік та 198 одиниць техніки
На ранок суботи, 11 липня, на місці лісової пожежі у Луганській області відкритого горіння не спостерігається, проте помітно тління деревини в окремих осередках. Про це повідомляє пресцентр ДСНС України.
«Продовжується гасіння лісової пожежі, що виникла 6 липня 2020 року поблизу с. Осколонівка Новоайдарського району Луганської області», – йдеться у повідомленні.
У ДСНС нагадали, що о 17:40 9 липня пожежу локалізовано. Орієнтовна площа, пройдена вогнем, становила близько 5 тис. га.
«Станом на 07 год. 11 липня 2020 року відкритого вогню немає, спостерігається тління окремих осередків лісової підстилки та деревини (22, між 27 та 35, 84 квартали Борівського та Піщаного лісництв)», – повідомили надзвичайники.
Додається, що всього до ліквідації пожежі залучено 720 чоловік та 198 одиниць техніки, з них від ДСНС – 535 чоловік особового складу та 106 одиниць пожежно-рятувальної та іншої спеціальної техніки.
«На місці пожежі розгорнуто оперативний штаб, пункт життєзабезпечення, працює оперативна група ДСНС», – резюмували в пресцентрі.
Як повідомлялося, лісову пожежу, яка виникла 6 липня поблизу с. Осколонівка Новоайдарського району на Луганщині, було локалізовано сьогодні вранці. Проте, у зв’язку з поривчастим вітром (до 25 м/с) та високою температурою повітря (+ 38) відбулося розповсюдження пожежі на с. Смолянинове та Вовче.
Нагадаємо, у мережі інтернет з’явилися відео, на яких зображено підпал невідомими скошеного поля у Луганській області.
Зазначимо, що правоохоронці розглядають три основні версії виникнення лісової пожежі в області: погодні умови, необережне поводження з вогнем та умисний підпал.
Окрім трьох основних версій виникнення пожежі на Луганщині, правоохоронці розглядають версію можливого потрапляння снарядів з території, тимчасово непідконтрольної Україні.