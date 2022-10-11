Друга хвиля терористичної атаки РФ: звернення Зеленського (відео)

За сьогоднішній ранок росіяни випустили 28 ракет – із них 20 збито

Президент Володимир Зеленський розповів про другу хвилю терористичної атаки РФ проти України. Про це глава держави сказав у своєму традиційному відеозверненні.

Зеленський повідомив, що за сьогоднішній ранок росіяни випустили 28 ракет – із них 20 збито. Також ворог використав понад 15 безпілотників, майже всі – ударні іранські. Більшість – збито.

За його словами, у всій країні доволі швидко й ефективно відбуваються відновлювальні роботи.

«Якби ще не сьогоднішні удари, то вже б поновили енергопостачання, водопостачання та зв’язок, які терористи пошкодили вчора. А сьогодні Росія доб’ється додатково лише одного: трохи затягне наше відновлення», – каже Зеленський.

Нагадаємо, рашисти поцілили ракетами по енергетичній інфраструктурі у Павлоградському та Кам’янському районах Дніпропетровської області. Є серйозні руйнування. Багато населених пунктів залишилися без світла.

Додамо, що Україна вирішила припинити експорт електроенергії у Європу через російські ракетні обстріли енергетичних об’єктів.

Також, Кабінет міністрів закликав українців обмежити споживання електроенергії з 17:00 до 23:00.