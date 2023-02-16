Жахлива ніч у Павлограді: стали відомі наслідки ракетного удару (фото)

У результаті атаки пошкоджене промислове підприємство і десятки будинків

Окупанти вдарили по Павлограду, коли люди мирно спали у своїх домівках

Російські окупанти о третій годині ночі завдали ракетний удар по місту Павлоград на Дніпропетровщині. Внаслідок удару загинула 79-річна жінка. За попередніми даними, семеро людей постраждали. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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«Двоє поранених шпиталізували – 79-річного чоловіка та 37-річну жінку. Їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості», – розповів він.

У результаті атаки пошкоджене промислове підприємство. Там виникла пожежа, яку рятувальники вже приборкали.

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Крім того, зруйновано сім приватних будинків, ще 30 – понівечені.

Наслідки атаки уточнюються.

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фото: Сергій Лисак/Facebook

Нагадаємо, у ніч проти 16 лютого сирени повітряної тривоги лунали у багатьох регіонах України.

Під час тривоги вибухи прогриміли на Львівщині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Харкові.

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Зокрема, на Львівщині зафіксоване влучання в об’єкт критичної інфраструктури.

Cили ППО знищили вісім ворожих ракет над півднем України.

Як повідомив очільник Офісу президента України Андрій Єрмак, у результаті нічних ударів є влучання на Півночі, Заході України, а також у Дніпропетровській та Кіровоградській областях.