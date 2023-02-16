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Росіяни влучили в об’єкт інфраструктури в Кропивницькому районі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни влучили в об’єкт інфраструктури в Кропивницькому районі
фото ілюстративне

На місці влучання працюють оперативні служби

Під ранок Російські загарбники зранку 16 лютого атакували Кіровоградську область.  Зафіксовано влучання в об'єкт інфраструктури в Кропивницькому районі. Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

«Неспокійна ніч. Пережили чергову ракетну атаку ворога. Під ранок – прильоти в об’єкт інфраструктури в Кропивницькому районі», – розповів він.

За словами Райковича, на місці працюють оперативні служби. «Обійшлося без жертв», – додав очільник регіону.

Нагадаємо, ЗСУ допускають повторну атаку ворога вдень. На Львівщині зафіксоване влучання в об’єкт критичної інфраструктури.  Як повідомлялося, вночі проти 16 лютого в усіх регіонах України лунала повітряна тривога. В деяких областях було чутно вибухи. Противник випустив по Україні 32 крилаті ракети повітряного та морського базування. Силами та засобами Повітряних сил ЗСУ знищено 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, «Калібр» та дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Теги: тривога Кропивницький обстріл війна

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