Росіяни влучили в об’єкт інфраструктури в Кропивницькому районі

На місці влучання працюють оперативні служби

Під ранок Російські загарбники зранку 16 лютого атакували Кіровоградську область. Зафіксовано влучання в об'єкт інфраструктури в Кропивницькому районі. Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

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«Неспокійна ніч. Пережили чергову ракетну атаку ворога. Під ранок – прильоти в об’єкт інфраструктури в Кропивницькому районі», – розповів він.

За словами Райковича, на місці працюють оперативні служби. «Обійшлося без жертв», – додав очільник регіону.

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Нагадаємо, ЗСУ допускають повторну атаку ворога вдень. На Львівщині зафіксоване влучання в об’єкт критичної інфраструктури. Як повідомлялося, вночі проти 16 лютого в усіх регіонах України лунала повітряна тривога. В деяких областях було чутно вибухи. Противник випустив по Україні 32 крилаті ракети повітряного та морського базування. Силами та засобами Повітряних сил ЗСУ знищено 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, «Калібр» та дві керовані авіаційні ракети Х-59.