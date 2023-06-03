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«Незалежність України – не абстрактна». Зеленський висловив персональні подяки захисникам

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
«Незалежність України – не абстрактна». Зеленський висловив персональні подяки захисникам
Зеленський подякував нашим захисникам за захист України
фото: скриншот відео

Президент закликав не забувати дякувати нашим героям

Президент Володимир Зеленський висловив персональну подяку українським воїнам і закликав не забувати дякувати нашим захисникам. Про це він заявив у вечірньому відеозверненні.

«Майже щовечора у таких зверненнях я дякую нашим воїнам – конкретним підрозділам, конкретним бригадам, які відзначилися найбільше на передовій чи в захисті нашого неба за добу або за тиждень. А сьогодні – більш персональна подяка, конкретним воїнам. Маємо пам’ятати всі, що наша оборона, наші активні дії та незалежність України – це не щось абстрактне. Це дуже конкретні люди, конкретні дії конкретних героїв, завдяки яким Україна є й Україна буде.

Тисячі й тисячі найбільш міцних, найбільш хоробрих, найбільш влучних наших людей… Таких, як солдат Ярослав Кан, наш воїн-десантник. Воював у найгарячіших точках фронту. Білогорівка, оборона Лисичанська, оборона Соледара. Бої за Сватове, Кремінну, Бахмут… Чотири поранення! Зараз проходить лікування, відновлюється. І готовий знову повертатися на фронт. Це надзвичайна сила людини! Дякую, Ярославе!

Старший сержант Євген Кепша, командир відділення взводу протитанкових ракетних комплексів. Бої за Бахмут. ПТРК «Стугна». Дуже влучно, дуже сміливо. Разом із хлопцями, разом зі побратимами із свого розрахунку – дуже хороші результати у знищенні окупантів. Дякую за це, Євгене!
Старший сержант Максим Кузьменко та молодший сержант Антон Андрущенко – воїни 110-ї окремої механізованої бригади. Бої на Авдіївському напрямку. Дуже жорсткі бої. Постійні ворожі штурми. І такий потрібний Україні результат у захисті наших позицій. Дякую вам, хлопці!

Вже багато разів я дякував нашим воїнам із 55-ї артилерійської бригади «Запорізька Січ». Хлопці – усі молодці. Б’ються дуже потужно, дуже результативно. А сьогодні особливо відзначу артилерійську батарею під командуванням капітана Миколи Носача. Авдіївський напрямок. Дуже вправно відсікають російські штурми. Саме те, що потрібно. Дякую, Миколо! Дуже приємно бачити звіти про вашу влучність.

Воїни нашої 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Командир дивізіону підполковник Олександр Гладиш, командир батареї капітан Ростислав Кметь, командир взводу старший лейтенант Олександр Шитіков, командир гармати молодший сержант Олександр Криштапюк, старший навідник старший солдат Ярослав Нюл… Артилерійські розрахунки. Завжди результативні. Дякую вам, воїни!

Наша славетна 35-та окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського… За підсумками майже кожного дня боїв хлопці заслуговують на подяку. А сьогодні хочу відзначити окремо увесь 1-й батальйон морпіхів бригади. Дякую кожному з вас, хлопці! Ваша міцність – це приклад для всіх.

І захисники нашого неба. Такі, як солдат Анатолій Павленко, нацгвардієць. Зенітно-ракетний дивізіон «Буревій». Хлопець, який уміє надзвичайно влучно збивати російські ракети – і за допомогою просто ПЗРК «Ігла». Дякую за цю влучність!

Зазвичай ми дякуємо воїнам, які обороняють наші міста від російського терору за допомогою потужних систем ППО: «Петріотів», «Насамсів», «Айрісів» та інших. І це абсолютно справедливо – вони врятували дуже багато життів наших людей, дуже багато об’єктів інфраструктури. Однак важливі – і результативні! – воїни наших вогневих маневрених груп, які прикривають різні цивільні та військові об’єкти. Як, до прикладу, старший сержант Віктор Сіднев – старший однієї з таких маневрених груп, що працюють для захисту Києва. Відмінна злагодженість дій, відмінні бойові навички. І є результат – мінус ракети окупантів. Дякую!

Дякую всім, хто в бою заради України! Дякую всім, хто на бойових постах та на бойових завданнях! Дякую всім, хто постійно тренує наших воїнів, і всім, хто лікує наших героїв після поранень!», – сказав президент.

Він закликав не забувати дякувати персонально нашим воїнам - тим, кого знаєте особисто, тим, на кого підписані в соцмережах, тим, про кого чули і можете розказати іншим українцям.

«Вдячність завжди важлива, і важливо чути, що тобі вдячні, коли ти так воюєш заради свого народу. Слава всім нашим героям! Слава Україні!», – завершив Зеленський.

Теги: ЗСУ військові Володимир Зеленський

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