«Україна має легітимне право захищатись». МЗС Британії підтримало атаку дронів на Москву

Глава МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі: «Законні військові цілі за межами країни є частиною самооборони України»

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі, коментуючи атаку безпілотників на Москву, заявив, що Україна має законне право «проектувати силу» за межами своїх кордонів. Його слова наводить Sky News.

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«Україна має легітимне право захищатись. Вона має легітимне право робити це на своїй території, а також проектувати силу за межі своїх кордонів, щоб підірвати можливість Росії проектувати силу на саму Україну», – наголосив він.

За словами Клеверлі, «законні військові цілі» за межами країни є частиною самооборони України.

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У вівторок, 30 травня, сталася серія вибухів у Підмосков'ї. Вибухи було чути у багатьох населених пунктах, у тому числі в районі Немчинівки, Одинцово та Барвіхи. Крім того, повідомляється, що після вибуху у Новій Москві, де нібито у будинок врізався безпілотник, ще один дрон врізався в житловий будинок у Москві на Профспілковій вулиці. Він влетів у вікно квартири на 16 поверсі. За даними російських ЗМІ, Москву та Підмосков’я атакували близько 25 безпілотників – більшу частину з них збила ППО в Підмосков'ї. Міноборони РФ заявило, що збито вісім дронів літакового типу. Скільки ще дронів було та що з ними сталося, у військовому відомстві РФ не уточнили.

Нагадаємо, британська оборонна компанія BAE Systems відкриє офіс в Україні. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсмуками зустрічі з представниками BAE Systems. BAE Systems Land and Armaments виробляє: винищувачі Typhoon, Jaguar, Harrier II, Tornado GR4; бойові машини M2/M3 Bradley; бронетранспортери M113; самохідні гаубиці M109 Paladin, Archer, гаубиці M777; танки Challenger.