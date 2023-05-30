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Речника МЗС Польщі відсторонили через заяву про Зеленського

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Речника МЗС Польщі відсторонили через заяву про Зеленського
Лукаша Ясіну формально відправили у відпустку, але на невизначений термін
фото з відкритих джерел

Ясіну відправили у безстрокову відпустку, після того, як він вимагав від Зеленського перепросити за Волинський злочин

Речника МЗС Польщі Лукаша Ясіну відсторонили від роботи, відправивши у безстрокову відпустку, після того, як він вимагав від президента Володимира Зеленського перепросити за Волинський злочин. Про це стало відомо радіостанції RMF FM.

Лукаша Ясіну формально відправили у відпустку, але на невизначений термін.

Ясіну відсторонили від виконання обов'язків у зв'язку з його заявою в мережі, в якій він вимагав вибачень і більшого каяття від президента України Володимира Зеленського за Волинський злочин.

Посольство України назвало цю заяву «гідною жалю», і Ясіна, за інформацією радіостанції, більше не повернеться на посаду прессекретаря міністерства.

«Я ставлюся до цього особисто, тому що я майже родом з Волині та, хоча моя родина не волиняни, я виріс серед людей, які звідти втекли. Я пам'ятаю час, коли цей злочин не був проблемою, тому що він був маловідомим», – сказав Ясіна в інтерв'ю Onet 19 травня, відповідаючи на запитання про наближення річниці Волинського злочину.

Як відомо, одним із найболючіших питань у спільній історії Польщі та України наразі залишається трактування трагічних подій на Волині в часи Другої світової, коли підрозділи УПА вчинили акції масового вбивства поляків, які у Польщі нині розцінюють як геноцид.

Нагадаємо, посол у Польщі Василь Зварич назвав неприйнятними спроби нав’язати Україні та президенту Володимиру Зеленському те, як вони мають ставитись до ситуації з Волинською трагедією 1943 року.

До слова, Польща запровадила санкції проти 365 громадян Білорусі. Їм буде заборонено в'їзд до країни й загалом до Шенгенської зони. Також буде заморожено їхні активи.

 

Теги: Володимир Зеленський Волинська трагедія МЗС Польща

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