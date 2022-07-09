РФ відреагувала на рішення США надати Україні ще партію Himars

Україна отримає від США ще чотири ракетних системи залпового вогню Himars

Москва звинувачує Вашингтон у бажанні затягнути війну в Україні за будь-яку ціну

Росія засудила рішення США надіслати Україні ще чотири ракетних системи залпового вогню Himars. Про це повідомляє BBC.

Посольство Росії в США відреагувало на новину про новий пакет американської допомоги на суму $400 млн, що включає постачання ще чотирьох ракетних систем залпового вогню Himars. Указ про цей пакет підписав президент Джо Байден.

«Звернули увагу на заяву Пентагону про майбутнє відправлення на Україну ще чотирьох РСЗВ Himars. За цим рішенням стоїть нестримне бажання Вашингтона затягнути конфлікт за будь-яку ціну», – йдеться в коментарі посольства.

«Теза високопоставлених представників США про те, що ПВН (продукція військового призначення. – Ред.) використовується українцями в оборонних цілях неспроможна», – заявили в посольстві РФ.

Там стверджують, що зброя зі Сполучених Штатів застосовується для «знищення міст Донбасу».

Нагадаємо, президент США Джо Байден підписав указ про виділення Україні нового пакету військової допомоги в розмірі $400 млн.

Напередодні США анонсували новий пакет військової допомоги Україні.

Згодом стало відомо, що новий пакет американської військової допомоги на $400 млн для України включає передачу боєприпасів високої точності і підвищеної далекобійності.

Крім того, Сполучені Штати Америки опрацьовують плани щодо забезпечення України поставками зброї на роки вперед.



