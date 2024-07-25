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Графіки відключень світла на 26 липня: де і коли не буде електроенергії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Графіки відключень світла на 26 липня: де і коли не буде електроенергії
Стабілізаційні відключення електроенергії не стосуються критичної інфраструктури
фото: glavcom.ua

ДТЕК повідомив, в які години очікується дефіцит електроенергії

ДТЕК за вказівкою «Укренерго» повідомляє: 26 липня графіки відключень будуть застосовуватись з 05:00 і до кінця доби.

Графіки відключень світла для вашого регіону можете переглянути на сайтах обленерго та ДТЕК.

Як повідомлялося, відключення електроенергії в Україні діятимуть з 17:00 та до 22 години. Буде застосовуватись одна черга відключень світла.

Нагадаємо, компанія ДТЕК до жовтня планує повернути в роботу 60-70% генерації, яку вона втратила внаслідок російських масових обстрілів навесні цього року.

Зокрема, Україна продовжує відновлювати енергосистему після російських атак і готується до майбутнього опалювального сезону.

До слова, «Укренерго» прогнозує зменшення відключень світла у серпні-жовтні. Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький зазначив, що дефіцит електроенергії в енергосистемі України поступово зменшуватиметься протягом серпня, вересня та жовтня, за умови відсутності нових масштабних обстрілів.

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Теги: Укренерго ДТЕК відключення світла електроенергія енергетика

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