Ворог поцілив у заклад освіти Херсонщини, є загиблий і поранені

Окупанти пошкодили газогін, приватні й службові автомобілі

Російські загарбники обстріляли населені пункти Херсонської області, пошкодили житлові будинки та інфраструктуру. Унаслідок атак загинула одна людина, 15 отримали поранення. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Як зазначається, у Херсонській області російські війська минулої доби обстріляли дев'ять населених пунктів, поціливши у заклад освіти та житлові будинки. «Через російську агресію одна людина загинула, ще 15 - дістали поранення, – написав Прокудін.

Зі слів голови Херсонської ОВА, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Зимівник, Білозерка, Антонівка, Станіслав, Берислав, Золота Балка, Дудчани, Томарине та місто Херсон.

«Російські військові поцілили в освітній заклад та адмінбудівлі; житлові квартали населених пунктів області, зокрема три багатоповерхівки та п'ять приватних будинків. Також окупанти пошкодили газогін, приватні й службові автомобілі», – заявив Прокудін.

Нагадаємо, сьогодні вночі, 7 серпня, близько 2:30, у Хмельницькому було чутно серію вибухів. Також ніч на 7 серпня у Сумах була сповнена тривоги: звуки вибухів розривали тишу, а сигнал повітряної тривоги не вщухав вже майже 14 годин. Начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко повідомляв, що в місті працювала ППО.