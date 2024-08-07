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У Хмельницькому пролунала серія вибухів

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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У Хмельницькому пролунала серія вибухів
Місцеві жителі повідомляють про гучні вибухи
фото з відкритих джерел

Під час тривоги вибухи лунали в місті та області

Сьогодні вночі, 7 серпня, близько 2:30, у Хмельницькому було чутно серію вибухів. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного з місця події. Наразі повітряну тривогу оголошено в 11 областях. 

 

 У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про рух ворожих дронів з Вінницької в напрямку Хмельницької області. Потім близько 2:30 у місті пролунала серія вибухів, які повторювалися о 2:33 та 2:35. Також повідомляється про звуки вибухів у Білоцерківському районі, де місцеві канали повідомляють про роботу ППО.

Нагадаємо, що у  Сумах було чути вибухи, працювала ППО.

Як повідомлялося, унаслідок атаки БПЛА вночі проти четверга, 6 червня, в одному з населених пунктів Хмельницької області виникла пожежа на інфраструктурному об'єкті. Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

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Теги: вибух Хмельницкий

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