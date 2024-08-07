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У Сумах було чути вибухи, працювала ППО

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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У Сумах було чути вибухи, працювала ППО
У Сумах пролунало два вибухи
фото з відкритих джерел

Місто здригнулося від вибухів

Ніч на 7 серпня у Сумах була сповнена тривоги: звуки вибухів розривали тишу, а сигнал повітряної тривоги не вщухав вже майже 14 годин. Начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко  повідомив, що в місті працює ППО.

«Після збиття ворожої цілі можуть сипатися уламки! Як наслідок – пошкодження, пожежі. Будьте обережними! Якщо бачите уламки – телефонуйте до 15-80 або ДСНС», – написав Дрозденко.

Наразі відомо, що жителі міста почули два потужних вибухи. Місцева влада просить зберігати спокій та перебувати в укриттях.

Нагадаємо, що сьогодні тривогу оголошували у столиці, де було чути гучні вибухи.

Як повідомлялося, в Ізмаїльському районі Одеської області внаслідок атаки російських дронів постраждали двоє людей. Сталося часткове руйнування адміністративної будівлі з подальшим загорянням. Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій оперативно ліквідували пожежу.

Читайте також: Атака дронів на Київ: у столиці працювала ППО .

Теги: місцева влада влада

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