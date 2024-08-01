Споживання електроенергії в Україні стабілізувалося – «Укренерго»

Впродовж двох днів добовий максимум споживання світла залишався на одному рівні

Відновлення української енергосистеми досі триває. Натомість споживання електроенергії стабілізувалось на одному рівні. Про це повідомляє «Укренерго».

«Вчора, 31 липня, добовий максимум був таким самим, що й позавчора, 30 липня. Сьогодні, 1 серпня, на 9:30 споживання також відповідає позначці вчорашнього ранку», – зазначає «Укренерго».

Як наголошує пресслужба компанія, енергосистема все ще відновлюється після восьми масованих атак росіян. На енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти.

«За можливості, перенесіть користування потужними електроприладами на денні години – з 11:00 до 15:00. Це період, коли в енергосистемі найбільше електроенергії завдяки активній роботі сонячних електростанцій», – йдеться в повідомленні.

Стан в енергосистемі України фото: Telegram/«Укренерго»

Нагадаємо, відключення електроенергії в Україні 1 серпня не прогнозуються.

Раніше член наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко заявив, що наступні декілька місяців для України можуть пройти в енергобалансі, тобто з мінімальними обмеженнями світла.

До слова, попри те, що в Україні покращилася ситуація в енергосистемі та значно зменшилися відключення світла, генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко все ж радить українцям не розслаблятися.