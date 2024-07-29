Відключення світла скасовуються? «Укренерго» повідомило гарні новини

30 липня відключень світла не заплановано

Завтра, 30 липня, не заплановані обмеження електропостачання. Вівторок має пройти без відключень електрики. Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

«30 липня: обмеження світла не заплановані. Чудові новини. Згідно з інформацією від Укренерго вівторок має пройти без відключень електрики», – йдеться в повідомленні.

До слова, ДТЕК до жовтня планує повернути в роботу 60-70% генерації, яку вона втратила внаслідок російських масових обстрілів навесні цього року.

Крім того, «Укренерго» прогнозує зменшення відключень світла у серпні-жовтні. Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький зазначив, що дефіцит електроенергії в енергосистемі України поступово зменшуватиметься протягом серпня, вересня та жовтня, за умови відсутності нових масштабних обстрілів.

Нагадаємо, голова Національної комісії з питань енергетики та житлово-комунальних послуг (НКРЕКП) Валерій Тарасюк повідомив, що збільшення тарифу на електроенергію для населення дало державному «Енергоатому» змогу гасити свої борги. Він розповів, що тариф на електроенергію для населення було ухвалено на один рік і до червня 2025 року ніяких змін не має бути.

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