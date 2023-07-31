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Нічна атака на Харків: влада повідомила про наслідки

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Нічна атака на Харків: влада повідомила про наслідки
Рятувальники ліквідовують наслідки ракетного удару по Харкову
фото: скриншот відео

На місці влучання російської ракети сталося займання на площі 200 м кв.

У ніч на 31 липня росіяни випустили по Харкову ракети С-300 з території Білгородської області. Унаслідок ворожої атаки один чоловік отримав поранення. Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

«О 12 годині ночі російські окупанти здійснили запуск по нашому регіону ракет типу С-300 з території Білгородської області», – заявив він.

За його словами, окупанти поцілили по території Новобаварського району Харкова, у складські приміщення одного з комерційних підприємств.

У результі влучання ракети тілесні ушкодження отримав чоловік, який перебував недалеко від епіцентру вибуху.

Також унаслідок прильоту сталося займання на площі 200 м кв.

Чубенко додав, що ще одна ракета вдарила по території приватного домоволодіння у селищі Великий Бурлук. У результаті цього влучання загиблих і поранених немає.

Нагадаємо, уночі 31 липня у Харкові пролунали два вибухи під час повітряної тривоги, виникла пожежа.

Теги: Харків пожежа поранення російська ракета

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