Нічна атака на Харків: влада повідомила про наслідки

На місці влучання російської ракети сталося займання на площі 200 м кв.

У ніч на 31 липня росіяни випустили по Харкову ракети С-300 з території Білгородської області. Унаслідок ворожої атаки один чоловік отримав поранення. Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

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«О 12 годині ночі російські окупанти здійснили запуск по нашому регіону ракет типу С-300 з території Білгородської області», – заявив він.

За його словами, окупанти поцілили по території Новобаварського району Харкова, у складські приміщення одного з комерційних підприємств.

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У результі влучання ракети тілесні ушкодження отримав чоловік, який перебував недалеко від епіцентру вибуху.

Також унаслідок прильоту сталося займання на площі 200 м кв.

Чубенко додав, що ще одна ракета вдарила по території приватного домоволодіння у селищі Великий Бурлук. У результаті цього влучання загиблих і поранених немає.

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Нагадаємо, уночі 31 липня у Харкові пролунали два вибухи під час повітряної тривоги, виникла пожежа.