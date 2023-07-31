Росіяни атакували Харків: виникла пожежа

У Харкові було чути два вибухи

У місті пролунали кілька вибухів

У ніч на 31 липня у Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Про це повідомили «Суспільне Харків» та голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Перше повідомлення про вибух у Харкові з'явилося від видання о 00:05. Через дві хвилини у місті прогримів другий вибух.

«Окупанти завдають ударів», – написав Синєгубов.

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Він закликав жителів Харкова та області перебувати в укриттях до відбою тривоги.

Згодом мер Харкова Ігор Терехов підтвердив, що в місті зафіксовано два прильоти.

«Попередньо – потрапляння у нежитлові приміщення. Пожежа. Про постраждалих інформації наразі немає. На місці працюють ДСНС (рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій – «Главком»)», – заявив міський голова.

Зазначимо, що в Україні лунає масштабна повітряна тривога зліт ворожого винищувача МіГ-31К, який є потенційним носієм гіперзвукових ракет Х-47М2 «Кинджал».

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До слова, завершилася 522-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом учорашнього дня ворог завдав чотири ракетні та 34 авіаційні удари. Зокрема, застосував чотири ударні дрони Shahed-136, усі – знищено. Також РФ здійснила 37 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок цього є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки.